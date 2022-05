{"_id":"627f29b15c596d03a510ca47","slug":"ipl-2022-rcb-vs-pbks-analysis-bangalore-bowlers-surrender-themselves-in-front-of-johnny-bairstow-liam-livingstone-kagiso-rabada-rishi-dhawan-turned-the-match","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"RCB vs PBKS Analysis: बेयरस्टो-लिविंगस्टोन के आगे बैंगलोर के गेंदबाजों ने खुद को सरेंडर किया, रबाडा-धवन ने पलटा मैच","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 14 May 2022 09:55 AM IST