छह साल बाद आईपीएल में लौटे

विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन से हिमाचल प्रदेश को पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले ऋषि ने छह साल बाद आईपीएल में वापसी की। ऋषि ने साल 2016 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) में आखिरी बार खेला था और इस बार छह साल बाद उसी फ्रेंचाइजी से दोबारा खेलने उतरे। उन्हें नीलामी में पंजाब किंग्स ने 55 लाख की राशि के साथ अपने साथ जोड़ा। लेकिन वह चोट की वजह से शुरुआती मैचों के लिए अनुपलब्ध रहे। धवन को रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण के दौरान खेलते हुए नाक पर चोट लग गई थी। इसके बाद उनकी नाक की सर्जरी की गई। यही कारण रहा कि वह शुरू के चार मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बन पाए।

