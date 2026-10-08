भारत बनाम वेस्टइंडीज: रांची में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? तीन साल बाद इस मैदान पर होगी वापसी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब रांची में भी जीत हासिल कर बढ़त मजबूत करने पर होगी। मुकाबले से पहले नजर डालते हैं कि रांची के इस मैदान पर भारतीय टीम का टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड कैसा रहा है।

रांची में भारत ने जीते हैं चार में से तीन मुकाबले

टीम इंडिया ने जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें भारत ने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने रांची में अपना पिछला टी20 मुकाबला 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था।



इससे पहले 2021 में भारत ने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात दी थी। वहीं, 2017 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया था। 2016 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 69 रन से जीत दर्ज की थी। इस तरह रांची में भारत का रिकॉर्ड जीत के लिहाज से मजबूत रहा है, हालांकि टीम को यहां अपनी पिछली हार भी याद होगी।