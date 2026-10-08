भारत बनाम वेस्टइंडीज: रांची में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? तीन साल बाद इस मैदान पर होगी वापसी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 08 Oct 2026 09:33 PM IST
सार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रांची में भारत ने अब तक चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें तीन में जीत और एक में हार मिली है। टीम इंडिया ने यहां अपना आखिरी टी20 मैच 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे 21 रन से हार मिली थी।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब रांची में भी जीत हासिल कर बढ़त मजबूत करने पर होगी। मुकाबले से पहले नजर डालते हैं कि रांची के इस मैदान पर भारतीय टीम का टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड कैसा रहा है।
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रांची में भारत ने जीते हैं चार में से तीन मुकाबले
टीम इंडिया ने जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें भारत ने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने रांची में अपना पिछला टी20 मुकाबला 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था।
इससे पहले 2021 में भारत ने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात दी थी। वहीं, 2017 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया था। 2016 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 69 रन से जीत दर्ज की थी। इस तरह रांची में भारत का रिकॉर्ड जीत के लिहाज से मजबूत रहा है, हालांकि टीम को यहां अपनी पिछली हार भी याद होगी।
टीम इंडिया ने जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें भारत ने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने रांची में अपना पिछला टी20 मुकाबला 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था।
इससे पहले 2021 में भारत ने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात दी थी। वहीं, 2017 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया था। 2016 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 69 रन से जीत दर्ज की थी। इस तरह रांची में भारत का रिकॉर्ड जीत के लिहाज से मजबूत रहा है, हालांकि टीम को यहां अपनी पिछली हार भी याद होगी।
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वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का दबदबा
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 32 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला। सीरीज के पहले मैच में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया था।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 32 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला। सीरीज के पहले मैच में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया था।
पहले मैच में अय्यर का तूफानी शतक, भारत 1-0 से आगे
- पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे।
- कप्तान शाई होप ने 37 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों में 56 रन बनाए।
- रदरफोर्ड की पारी में छह चौके और तीन छक्के शामिल रहे।
- जवाब में भारतीय टीम ने 172 रन का लक्ष्य महज 14.4 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।
- कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा।
- अय्यर ने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे।
- ईशान किशन ने भी नाबाद 37 रन की पारी खेली और टीम को आसान जीत दिलाने में कप्तान का साथ दिया।
- अब रांची में होने वाले दूसरे टी20 में भारतीय टीम की नजर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज की कोशिश वापसी करने की होगी।