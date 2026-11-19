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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान करने वाले बुमराह अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप-10 में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया। खास बात यह है कि भारत के टॉप-10 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में बुमराह का गेंदबाजी औसत और स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है।

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न्यूजीलैंड को दिए शुरुआती झटके

बुमराह ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कप्तान के इस फैसले को जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सही साबित किया। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए और मेजबान टीम की बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया।



बुमराह ने अपने 17 ओवर के स्पेल में 52 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम, डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके इन विकेटों ने भारतीय टीम शुरुआती सफलताएं दिलाई थी। इसी प्रदर्शन के दौरान बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपने विकेटों की संख्या 237 तक पहुंचा दी और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया।

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कैसा रहा है टेस्ट में प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के लिए अब तक 53 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 19.75 की शानदार गेंदबाजी औसत से कुल 237 विकेट हासिल किए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 42.75 का रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 27 रन देकर छह विकेट लेना है। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में अब तक सात बार चार विकेट और 16 बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया है। इस उपलब्धि के साथ ही बुमराह ने भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है। श्रीनाथ ने भारतीय टीम के लिए 67 टेस्ट मुकाबलों में 236 विकेट हासिल किए थे। लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने वाले श्रीनाथ अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए जाने जाते थे।



बुमराह की इस उपलब्धि की सबसे खास बात उनका गेंदबाजी औसत है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में उनका औसत सबसे कम है। उनका 19.75 का औसत बताता है कि वह कितनी निरंतरता के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा 42.75 का स्ट्राइक रेट भी उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी का प्रमाण है। इतने कम टेस्ट मैचों में 237 विकेट हासिल करना उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाता है।

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किसके नाम सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

भारतीय क्रिकेट इतिहास में टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों की बात करें तो पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम सबसे ऊपर आता है। कुंबले भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 132 टेस्ट मुकाबले खेले और कुल 619 विकेट हासिल किए। कुंबले ने 29.65 की गेंदबाजी औसत से यह उपलब्धि हासिल की थी। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 31 बार चार विकेट, 35 बार पांच विकेट और आठ बार एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 74 रन देकर 10 विकेट लेना रहा है। कुंबले ने अपनी फिरकी के दम पर दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और भारतीय क्रिकेट को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।



भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज गेंदबाज मैच विकेट अनिल कुंबले 132 619 रविचंद्रन अश्विन 106 537 कपिल देव 131 434 हरभजन सिंह 103 417 रवींद्र जडेजा 91 356 ईशांत शर्मा 105 311 जहीर खान 92 311 बिशन सिंह बेदी 67 266 बीएस चंद्रशेखर 58 242 जसप्रीत बुमराह 53* 237 भारतीय क्रिकेट इतिहास में टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों की बात करें तो पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम सबसे ऊपर आता है। कुंबले भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 132 टेस्ट मुकाबले खेले और कुल 619 विकेट हासिल किए। कुंबले ने 29.65 की गेंदबाजी औसत से यह उपलब्धि हासिल की थी। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 31 बार चार विकेट, 35 बार पांच विकेट और आठ बार एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 74 रन देकर 10 विकेट लेना रहा है। कुंबले ने अपनी फिरकी के दम पर दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और भारतीय क्रिकेट को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

बुमराह की गेंदबाजी से लड़खड़ाई कीवी टीम

वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी गेंदों का सामना करना कीवी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहा। एक समय न्यूजीलैंड की टीम 28.2 ओवर में 70 रन पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही पूरी कीवी टीम को कम स्कोर पर समेट देंगे। लेकिन कीवी टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए थे।