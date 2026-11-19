वेलिंगटन टेस्ट: हेनरी निकोल्स ने टेस्ट शतक जड़कर पत्नी लूसी के जन्मदिन को बनाया यादगार, साझेदारी पर क्या बोले?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 19 Nov 2026 01:11 PM IST
सार
भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन हेनरी निकोल्स ने शानदार शतक लगाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल से उबारा। निकोल्स के लिए यह पारी विशेष है क्योंकि आज उनकी पत्नी लूसी का जन्मदिन भी था।
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विस्तार
भारत के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन हेनरी निकोल्स ने नाबाद शतक (113 रन नाबाद) लगाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल स्थिति से निकालते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचाया। निकोल्स को इस दौरान ग्लेन फिलिप्स का भी साथ मिला है, जो 94 रन पर नाबाद हैं। निकोल्स के लिए ये पारी खास है क्योंकि आज उनकी पत्नी लूसी का जन्मदिन भी है। लूसी स्टेडियम में मौजूद थीं।
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बेसिन रिजर्व में खेलने को बताया खास
मैच के बाद अपनी पारी पर निकोल्स ने कहा, 'यह सच में अच्छा था। मुझे लगता है कि ग्लेन के साथ साझेदारी करने की हमारी स्थिति और दिन के आखिर में हम दोनों का वहां होना और भी ज्यादा अच्छा है।' निकोल्स का यह 12वां टेस्ट शतक है और बेसिन रिजर्व में लगाया गया पांचवां शतक है। बेसिन के बारे में आपको क्या पसंद है? इस सवाल के जवाब में निकोल्स ने कहा, मुझे नहीं पता। यह खेलने के लिए एक खास जगह है। मुझे लगता है कि जो कोई भी क्रिकेट का फैन है या क्रिकेट खेलता है, उसे बेसिन में खेलना पसंद है और यह निश्चित रूप से, मेरे लिए, एक पारंपरिक और ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहां इतने सारे लोगों का होना बहुत खास है।
अपने परिवार के सामने शतकीय पारी खेलने की खुशी पर निकोल्स ने कहा, यह सच में बहुत बढ़िया था। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन भी है। लूसी को शाउट आउट, वह रॉक हैं और उनका होना बहुत अच्छा था। मेरे मम्मी-पापा भी वहां थे। सच में यह एक खास दिन था।
मैच के बाद अपनी पारी पर निकोल्स ने कहा, 'यह सच में अच्छा था। मुझे लगता है कि ग्लेन के साथ साझेदारी करने की हमारी स्थिति और दिन के आखिर में हम दोनों का वहां होना और भी ज्यादा अच्छा है।' निकोल्स का यह 12वां टेस्ट शतक है और बेसिन रिजर्व में लगाया गया पांचवां शतक है। बेसिन के बारे में आपको क्या पसंद है? इस सवाल के जवाब में निकोल्स ने कहा, मुझे नहीं पता। यह खेलने के लिए एक खास जगह है। मुझे लगता है कि जो कोई भी क्रिकेट का फैन है या क्रिकेट खेलता है, उसे बेसिन में खेलना पसंद है और यह निश्चित रूप से, मेरे लिए, एक पारंपरिक और ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहां इतने सारे लोगों का होना बहुत खास है।
अपने परिवार के सामने शतकीय पारी खेलने की खुशी पर निकोल्स ने कहा, यह सच में बहुत बढ़िया था। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन भी है। लूसी को शाउट आउट, वह रॉक हैं और उनका होना बहुत अच्छा था। मेरे मम्मी-पापा भी वहां थे। सच में यह एक खास दिन था।
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न्यूजीलैंड ने की वापसी
निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने 173 रन की नाबाद साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मैच में वापस लेकर आए। इस साझेदारी पर निकोल्स ने कहा, फिलिप्स की ऊर्जा कमाल की है। मुझे लगता है कि उन पर थोड़ा और दबाव डालने से मुझे अपना काम करने का मौका मिला। उनके साथ बैटिंग करने में सच में बहुत मजा आया। कुछ लोग हैं, जो सच में बहुत तेज दौड़ना पसंद करते हैं और इसी तरह भारतीय टीम पर दबाव डालते हैं। उन्होंने शानदार बैटिंग की। हम दोनों का नॉटआउट रहना ड्रेसिंग रूम के लिए बूस्ट है। न्यूजीलैंड ने 70 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद निकोल्स और फिलिप्स ने नाबाद 173 रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 243 रन तक पहुंचा दिया।
निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने 173 रन की नाबाद साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मैच में वापस लेकर आए। इस साझेदारी पर निकोल्स ने कहा, फिलिप्स की ऊर्जा कमाल की है। मुझे लगता है कि उन पर थोड़ा और दबाव डालने से मुझे अपना काम करने का मौका मिला। उनके साथ बैटिंग करने में सच में बहुत मजा आया। कुछ लोग हैं, जो सच में बहुत तेज दौड़ना पसंद करते हैं और इसी तरह भारतीय टीम पर दबाव डालते हैं। उन्होंने शानदार बैटिंग की। हम दोनों का नॉटआउट रहना ड्रेसिंग रूम के लिए बूस्ट है। न्यूजीलैंड ने 70 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद निकोल्स और फिलिप्स ने नाबाद 173 रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 243 रन तक पहुंचा दिया।