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विज्ञापन भारत के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन हेनरी निकोल्स ने नाबाद शतक (113 रन नाबाद) लगाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल स्थिति से निकालते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचाया। निकोल्स को इस दौरान ग्लेन फिलिप्स का भी साथ मिला है, जो 94 रन पर नाबाद हैं। निकोल्स के लिए ये पारी खास है क्योंकि आज उनकी पत्नी लूसी का जन्मदिन भी है। लूसी स्टेडियम में मौजूद थीं।

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बेसिन रिजर्व में खेलने को बताया खास

मैच के बाद अपनी पारी पर निकोल्स ने कहा, 'यह सच में अच्छा था। मुझे लगता है कि ग्लेन के साथ साझेदारी करने की हमारी स्थिति और दिन के आखिर में हम दोनों का वहां होना और भी ज्यादा अच्छा है।' निकोल्स का यह 12वां टेस्ट शतक है और बेसिन रिजर्व में लगाया गया पांचवां शतक है। बेसिन के बारे में आपको क्या पसंद है? इस सवाल के जवाब में निकोल्स ने कहा, मुझे नहीं पता। यह खेलने के लिए एक खास जगह है। मुझे लगता है कि जो कोई भी क्रिकेट का फैन है या क्रिकेट खेलता है, उसे बेसिन में खेलना पसंद है और यह निश्चित रूप से, मेरे लिए, एक पारंपरिक और ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहां इतने सारे लोगों का होना बहुत खास है।



अपने परिवार के सामने शतकीय पारी खेलने की खुशी पर निकोल्स ने कहा, यह सच में बहुत बढ़िया था। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन भी है। लूसी को शाउट आउट, वह रॉक हैं और उनका होना बहुत अच्छा था। मेरे मम्मी-पापा भी वहां थे। सच में यह एक खास दिन था।

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