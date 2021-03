भारतीय महिलाओं ऩे दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से रौंदा, मंधाना-पूनम की फिफ्टी, झूलन की घातक गेंदबाजी

पहला मैच गंवाने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जोरदार पलटवार किया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में मंगलवार को दूसरा एकदिवसीय मुकाबला खेला गया। भारत ने पहले टॉस जीता फिर बाद में मुकाबला भी जीतकर पांच मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। स्मृति मंधाना और पूनम राउत के अर्धशतकों के बूते भारत ने 128 गेंद पहले नौ विकेट के विशाल अंतर से मैच अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की गई अनुभवी झूलन ने चार विकेट चटकाए। सीरीज का तीसरा मैच 12 मार्च को होगा।

CLINICAL WIN!



Incisive bowling spell from Jhulan Goswami and Smriti Mandhana's dominant 80* helped India register a clinical nine-wicket win over South Africa in the second ODI. Punam Raut remained unbeaten on 62. #INDvSA pic.twitter.com/cIGduXDynR