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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   IND W vs ZIM W: India Women vs Zimbabwe Women 2nd ODI Live Scorecard updates in hindi BCA Stadium

IND W vs ZIM W Live Score: भारत को लगे शुरुआती झटके, हरमनप्रीत-प्रतिका क्रीज पर; जिम्बाब्वे को दो सफलताएं

Sun, 25 Oct 2026 02:34 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वडोदरा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वडोदरा Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 25 Oct 2026 02:34 PM IST
सार

India Women vs Zimbabwe Women, 2nd ODI Live Score: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला वडोदरा में खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहला वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। अब टीम की नजरें दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर टिकी होंगी। 

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IND W vs ZIM W: India Women vs Zimbabwe Women 2nd ODI Live Scorecard updates in hindi BCA Stadium
भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

विस्तार
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भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। भारत को शुरुआती झटके लगे हैं। पहले कप्तान स्मृति मंधाना खाता खोले बिना आउट हुईं। फिर शेफाली वर्मा आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। फिलहाल हरमनप्रीत कौर और प्रतिका रावल क्रीज पर है। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। अब टीम के पास ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका है।  
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प्लेइंग-11 में क्या हुआ बदलाव
भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने बताया कि इस मैच में क्रांति गौड़ नहीं खेल रही हैं और उन्हें आराम दिया गया है। उनकी जगह वैष्णवी की प्लेइंग-11 में वापसी हुई। वहीं, जिम्बाब्वे टीम में भी बदलाव हुआ। कप्तान जोसफिन नकोमो ने बताया कि मेयर्स इस मैच का हिस्सा नहीं है। 
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दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
भारत: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसबनीस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, श्री चरणी, जिंतिमणि कलिता। 
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जिम्बाब्वे: मोडेस्टर मुपाचिकवा (विकेटकीपर), लोर्न फिरी, चिपो मुगेरी तिरिपानो, बिलव्ड बिजा, जोसफिन नकोमो (कप्तान), नयाशा गुवानजुरा, चिएद्जा धुरुरु, मिचेल मावुंगा, नोमवेला सिबांदा, तेंदाई माकुशा, ओलिएंडर चारे। 
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