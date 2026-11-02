टी20 सीरीज जीती, अब वनडे की बारी: 50 ओवर के प्रारूप में आसान नहीं राह, दोनों टीमों के बीच है कांटे की टक्कर

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज चार नवंबर से होने जा रहा है। टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। हालांकि, 50 ओवर के फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसने इस लंबे दौरे की शुरुआत सकारात्मक अंदाज में की है। लेकिन अब आगे चुनौती और भी कठिन है ।

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वनडे में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक कुल 123 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 63 मैचों में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है। वहीं, 52 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे सीरीज पिछले साल खेली गई थी, जिसमें कीवी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था।

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न्यूजीलैंड की धरती है कैसा है रिकॉर्ड

टीम इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा है। न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक कुल 45 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को सिर्फ 14 में जीत मिली है, जबकि 26 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज न्यूजीलैंड में साल 2022 में खेली थी, जिसे न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम किया था। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल के सामने वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से पार पाने की कड़ी चुनौती होगी।

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कैसी है भारत की तैयारी

वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि आखिरी दो वनडे मुकाबलों में टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी। भारत का बल्लेबाजी क्रम विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में काफी दमदार नजर आ रहा है। केएल राहुल, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, तेज गेंदबाजी अटैक में जसप्रीत बुमराह की कमी जरूर टीम को खल सकती है। मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी अटैक की अगुआई करते नजर आएंगे और उनका साथ अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और अंशुल कंबोज देंगे।