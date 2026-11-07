भारत vs न्यूजीलैंड: रोहित ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का कीर्तिमान, क्रिस गेल के विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ तीन कदम दूर

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रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में दो छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह 51 छक्कों के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के 87 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने से वह सिर्फ तीन छक्के दूर हैं।

विज्ञापन भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया। रोहित ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के रिकॉर्ड के भी बेहद करीब पहुंच गए हैं। शनिवार को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित ने भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 गेंदों में 23 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए। इन दो छक्कों के साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

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शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा

रोहित शर्मा अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 34 पारियों में कुल 51 छक्के लगाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम था। अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 वनडे पारियों में 50 छक्के लगाए थे। वहीं, वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल 45 छक्कों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।



न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 51 छक्के - रोहित शर्मा

50 छक्के - शाहिद अफरीदी

45 छक्के - क्रिस गेल

41 छक्के - सनथ जयसूर्या

29 छक्के - जोस बटलर

29 छक्के - विराट कोहली रोहित शर्मा अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 34 पारियों में कुल 51 छक्के लगाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम था। अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 वनडे पारियों में 50 छक्के लगाए थे। वहीं, वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल 45 छक्कों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

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क्रिस गेल का विश्व रिकॉर्ड भी निशाने पर

रोहित शर्मा की नजर अब क्रिस गेल के एक और बड़े रिकॉर्ड पर है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) को मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 87 छक्के लगाए हैं। वहीं, रोहित शर्मा अब तक 85 छक्के जड़ चुके हैं। ऐसे में वह गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से महज तीन छक्के दूर हैं।



न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के 87 छक्के - क्रिस गेल

85 छक्के - रोहित शर्मा

64 छक्के - शाहिद अफरीदी

53 छक्के - इयोन मोर्गन

52 छक्के - फखर जमान रोहित शर्मा की नजर अब क्रिस गेल के एक और बड़े रिकॉर्ड पर है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) को मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 87 छक्के लगाए हैं। वहीं, रोहित शर्मा अब तक 85 छक्के जड़ चुके हैं। ऐसे में वह गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से महज तीन छक्के दूर हैं।

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भारत ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार रन से हराया

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने डीएलएस नियम के तहत न्यूजीलैंड को चार रन से शिकस्त दी। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 134 रन पर ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 104 गेंदों में 55 रन बनाए। वहीं, भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे। उस समय भारत को जीत के लिए 66 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी। हालांकि, बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो सका और डीएलएस नियम के आधार पर भारत को चार रन से विजेता घोषित किया गया।