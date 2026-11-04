भारत बनाम न्यूजीलैंड: ऑकलैंड में दिखा अर्शदीप सिंह का दम, दर्ज की विशेष उपलब्धि; गर्लफ्रेंड को लेकर क्या बोले?

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विज्ञापन भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। उन्होंने अपने 10 ओवरों में 70 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इस उपलब्धि के साथ ही अर्शदीप जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद शमी के बाद न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे मैच में चार विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं।

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कुंबले के किस रिकॉर्ड से चूके?

न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का यह चौथा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। इस सूची में श्रीनाथ (2003 में ऑकलैंड में 4/23 और 1995 में नेपियर में 4/52) पहले दो स्थानों पर हैं, जबकि शमी (2014 में नेपियर में 4/55) तीसरे स्थान पर हैं। यदि अर्शदीप एक और विकेट ले लेते, तो वे लेजेंड्री स्पिनर अनिल कुंबले (1994 में वेलिंगटन में 5/33) के बाद न्यूजीलैंड में पांच विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाते। इस साल पांच वनडे मैचों में अर्शदीप 23.08 की औसत और 6.08 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/70 रहा है।



न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होने के बाद अर्शदीप ने कहा कि पिच से काफी मदद मिल रही थी और न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करना एक सुखद अनुभव था। उन्होंने कहा, मैं ऑकलैंड के मौसम का आनंद ले रहा हूं और पिच से अच्छी बाउंस और सीम मिल रही है। उपमहाद्वीप से आने के बाद जब आपको ऐसी पिचें मिलती है, तो यहां गेंदबाजी करना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। हां, हवा भी मदद कर रही है।



शॉर्ट बॉल की सफल रणनीति पर बात करते हुए अर्शदीप ने कहा, मुझे लगा कि विकेट में कुछ है, इसलिए हम बस सीम पर जोर से हिट करने और सतह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे उस लंबाई पर कुछ शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें विकेट मिल गए। पसंदीदा विकेट वह होता जो मुझे पांचवां मिलता।

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डांस सेलिब्रेशन पर क्या बोले अर्शदीप

काइल जैमीसन को आउट करने के बाद अपने डांस सेलिब्रेशन के बारे में बताते हुए अर्शदीप ने कहा कि यह जश्न उनकी अभिनेत्री-मॉडल गर्लफ्रेंड समरीन कौर के लिए था। उन्होंने कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। जब हम बाहर टहल रहे होते हैं या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, तो हम ये डांस स्टेप्स करते हैं। जब भी मूड थोड़ा खराब होता है, हम उस सेलिब्रेशन के साथ एक-दूसरे का मूड ठीक करते हैं। तो यह उनके लिए था।

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