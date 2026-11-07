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तीसरा अनौपचारिक टेस्ट: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा लगातार दूसरा शतक, न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारत ए की अच्छी शुरुआत

Sat, 07 Nov 2026 12:27 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिंकन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिंकन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:27 PM IST
सार

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच का पहला दिन समाप्त हो गया है। भारत ए के लिए यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया। स्टंप्स के समय भारत ए ने पहली पारी में दो विकेट पर 227 रन बना लिए हैं।

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यशस्वी जायसवाल - फोटो : Twitter

विस्तार
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यशस्वी जायसवाल के लगातार दूसरे शतक से भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शनिवार को तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन दो विकेट पर 227 रन बना लिए। यशस्वी ने 138 गेंद में 102 रन बनाकर 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले फॉर्म में वापसी की। बारिश के कारण 70वें ओवर में पहले दिन का खेल खत्म करना पड़ा।
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यशस्वी का दमदार प्रदर्शन 
पहले दिन का खेल समाप्त होने पर साई सुदर्शन (205 गेंद में नाबाद 77 रन) और कप्तान ध्रुव जुरेल (नाबाद 12 ) क्रीज पर थे। टेस्ट सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा भी यह मैच खेल रहे हैं। यशस्वी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ए के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। उन्होंने जेरोड मैकी को दो बार लगातार तीन चौके लगाए। न्यूजीलैंड ए ने यशस्वी का कैच उस समय छोड़ा था जब वह 54 रन पर थे। इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा।

यशस्वी ने आफ स्पिनर डीन फॉक्सक्राफ्ट की गेंद पर 44वें ओवर में स्वीप शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया। इसके कुछ देर बाद ही वह फर्न्स की गेंद पर मिडआफ में कैच देकर आउट हो गए। मैकी ने 63वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल को रवाना किया। 
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दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
भारत ए: यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी। 

न्यूजीलैंड ए: रिस मारियू, कर्टिस हीफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू बोयले, टिम रॉबिंसन, मैक्स चू (कप्तान और विकेटकीपर), कैमरन पॉल, ब्रेट रेंडेल, डंरू फर्न्स, जैक गिब्सन, जेरॉड मैकॉय।
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