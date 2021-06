निधन: नहीं रहे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर गुलाम राजा, क्रिकेट दिग्गजों ने जताया शोक

विज्ञापन

Saddened to read of the passing of Goolam Rajah. Such an affable, friendly person and never forgot to wear his smile. Good man in a good era of South African cricket — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 29, 2021

RIP, Goolam one of the most remarkable and selfless people I have ever met. A privilege to know and share the Protea experience with him. Condolences to his family pic.twitter.com/GXbQUlKxP3 — Gary Kirsten (@Gary_Kirsten) June 29, 2021

Sad news hearing of the passing of Goolam Rajah. What a good man we have lost. Thoughts and prayers to family. RIP my pal — Jacques Kallis (@jacqueskallis75) June 29, 2021

Sad to hear of the passing of one of South Africa’s true gentlemen.

Goolam Rajah RIP! — Brian Lara (@BrianLara) June 29, 2021

Truly sad to hear of the passing of Goolam Rajah- a friend and legendary team manager of the Proteas. He was an integral part of my cricketing journey, always professional and treated us as family. Thoughts are with Poppy and family. pic.twitter.com/oDghH5V2HD — Shaun Pollock (@7polly7) June 29, 2021

A moment's silence and black armbands to honour the late Mr Goolam Rajah#WIvSA #ThatsOurGame pic.twitter.com/OjuqTNbVwE — Cricket South Africa (@OfficialCSA) June 29, 2021

It is with deepest sorrow that I extend my deepest condolences to the family and loved ones of the late Goolam Rajah. As the Former Manager of the South Africa Cricket Team, he was an outstanding and exemplary personality. May his soul rest in peace !! https://t.co/xNEYaduGpk — Roshan Mahanama (@Rosh_Maha) June 29, 2021

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक गुलाम राजा का मंगलवार को निधन हो गया। वह 74 साल के थे। राजा लंबे समय से बीमार थे और इस दौरान वह उन्हें कोरोना संक्रमण भी हुआ। गुलाम राजा सबसे लंबे समय तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे। उन्होंने टीम के इस पद पर 20 साल तक काम किया। राजा की मृत्यु के बाद क्रिेकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। क्रिकेट से जुड़े कई लोगों ने उन्हें याद किया है।साल 1992 में गुलाम राजा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के मैनेजर बनें। ये वह साल था जब प्रोटियाज टीम ने दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। उसी साल साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आई। इसके बाद साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद गुलाम राजा का कार्यकाल समाप्त हुआ। उन्होंने 179 टेस्ट, 444 वनडे और 40 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के कुल 107 खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया। राजा के निधन के बाद कई लोगों ने उनसे जुड़ी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।राजा की मृत्यु पर जाने-माने कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उन्हें याद करते हुए लिखा, गुलाम राजा की निधन की खबर से स्तब्ध हूं, एक बेहतरीन और हमेश मुस्कराते रहने वाले व्यक्ति को भुलाया नहीं जा सकता। एक अच्छा इनसान और साउथ अफ्रीका का अच्छा दौर।साल 2011 में भारत को क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले टीम टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी किर्स्टन ने एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें याद किया। गुलाम सबसे उल्लेखनीय और निस्वार्थ लोगों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला हूं, उनके साथ दक्षिण अफ्रीका टीम के अनुभव को जानने और समझने का मौका मिला, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना।दक्षिण अफ्रीका के पू्र्व दिग्गज क्रिकेटर जैकस कैलिस ने ट्वीट कर लिखा, गुलाम राजा के निधन की दुखद खबर सुनकर स्तब्ध हूं। हमने कितना अच्छा इंसान खो दिया है।वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने ट्वीट कर कहा, दक्षिण अफ्रीका के एक सच्चे सज्जन के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। रेस्ट इन पीस गुलाम राजा।दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक ने दुख जताते हुए लिखा, गुलाम राजा के निधन की खबर से आहत हूं, वह मेरी क्रिकेट यात्रा के अभिन्न हिस्सा थे, हमेशा पेशेवर और हमारे साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे।दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके निधन पर दुख जताया। इऩ दिनों साउथ अफ्रीका की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है। तीसरा मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी और सदस्यों ने मौन रखा।आईसीसी मैच रेफरी रोशन महानामा ने उन्हें याद करते हुए लिखा, मुझे उनके निधन से गहरा दुख हुआ है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।