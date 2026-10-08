भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या है भुवनेश्वर के कमबैक का कारण? कोटक ने दिया जवाब; शमी की वापसी पर भी बड़ा संकेत

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भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी को लेकर सहायक कोच सितांशु कोटक ने बड़ा बयान दिया है। कोटक के मुताबिक, भुवनेश्वर का लंबा अंतरराष्ट्रीय अनुभव और पिछले दो आईपीएल सत्रों में शानदार प्रदर्शन उनकी वापसी की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। 36 वर्षीय भुवनेश्वर ने आखिरी बार नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर ने आईपीएल 2025 और 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दो खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। इन दो सत्रों में उन्होंने कुल 45 विकेट हासिल किए। 2025 में उनके नाम 17 और 2026 में 28 विकेट रहे। विज्ञापन

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युवा गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की जरूरत

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले मीडिया से बातचीत में कोटक ने कहा कि टीम के युवा गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी स्तर पर अनुभव की भी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड दौरे पर युवा गेंदबाजों के साथ खेलने के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगा कि अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए भुवनेश्वर के अनुभव को ध्यान में रखा होगा। कोटक ने कहा कि भुवनेश्वर पिछले दो आईपीएल सत्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में भी उनका अनुभव टीम के लिए उपयोगी हो सकता है।

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मोहम्मद शमी की वापसी पर कोटक ने कहा- फैसला चयनकर्ताओं का

भुवनेश्वर की वापसी के साथ मोहम्मद शमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शमी मौजूदा टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं और अच्छे प्रदर्शन के जरिए वापसी की कोशिश कर रहे हैं। शमी ने भारत के लिए आखिरी मैच मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था।



इस पर कोटक ने कहा कि वह चयनकर्ता नहीं हैं, इसलिए शमी की वापसी को लेकर कुछ कहना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शमी भी खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि वह अच्छा कर रहे हैं और टीम को उनकी जरूरत है तो किसी भी खिलाड़ी का चयन किया जा सकता है।

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वीवीएस लक्ष्मण की भूमिका पर भी बोले कोटक

चयन बैठकों में वीवीएस लक्ष्मण की कथित भूमिका और टीम प्रबंधन तथा चयनकर्ताओं के बीच चोट से जुड़ी जानकारी साझा करने को लेकर भी कोटक से सवाल किया गया। कोटक ने कहा कि उन्हें इस नई व्यवस्था की विशेष जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने लक्ष्मण की भारतीय क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता की तारीफ की। उन्होंने बताया कि वह तीन साल तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लक्ष्मण के साथ काम कर चुके हैं। कोटक के मुताबिक, लक्ष्मण हमेशा भारतीय टीम की जरूरत को प्राथमिकता देते रहे हैं।

गंभीर और लक्ष्मण के बीच लगातार बातचीत

कोटक ने यह भी कहा कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच पहले से नियमित बातचीत होती रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो गंभीर, लक्ष्मण से बात करते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था से टीम और लक्ष्मण के बीच बातचीत में कोई बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है।