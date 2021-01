सौरव गांगुली को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, लगभग हफ्ते भर बाद घर लौटेंगे दादा

बीसीसीआई प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दिल का 'हल्का' दौरा पड़ने के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराए गए दादा शनिवार से यहां भर्ती हैं। पहले वह 6 जनवरी को ही घर जाने वाले थे, लेकिन बुधवार को बयान जारी कर बताया गया कि, 'गांगुली एक दिन और अस्पताल में रहना चाहते हैं इसलिए अब सात जनवरी को घर जाएंगे। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है।'

BCCI President Sourav Ganguly will be discharged today, 7th January, in the morning: Woodlands Hospital in Kolkata. #WestBengal pic.twitter.com/UKwe344v2d