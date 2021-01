तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा, सिराज के सजदे में झुका विश्व क्रिकेट

The boy has become a man on this tour. Siraj, Leader of the attack in his first Test series and he has led from.the front. The way newcomers have performed for India on this tour will be etched in memories for a long long time. Will be fitting if they retain the trophy. pic.twitter.com/8bRvMI1iwR — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 18, 2021



A standing ovation as Mohammed Siraj picks up his maiden 5-wicket haul.#AUSvIND #TeamIndia pic.twitter.com/e0IaVJ3uA8 — BCCI (@BCCI) January 18, 2021

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने लिखा, 'शाबाश सिराज! तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारी सफलता विकेटों से परे है। यह पांच विकेट हॉल एक यादगार पल है। अब सब हमारे बल्लेबाजों पर है! मैं एक रोमांचक चेज के लिए उत्साहित हूं।' टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, 'इस दौरे पर एक बच्चा बड़ा हो गया।. अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी की कमान मिली और उसने शानदार तरीके से इसका नेतृत्व किया। जिस तरह से युवाओं ने इस दौरे पर भारत के लिए प्रदर्शन किया है वो कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। अगर ट्रॉफी उन्होंने अपने पास बरकरार रखी तो और बेहतरीन होगा।'पांच विकेट लेने के बाद सिराज टीम का नेतृत्व करते हुए पवेलियन गए, जहां टीम प्रबंधन और बुमराह समेत पूरी टीम ने उनके लिए तालियां बजाई और उनका स्वागत किया।

Well done Siraj! Your father would be so proud of you. Your success is beyond wickets. This 5 wicket haul is a memorable effort. Now, its up to our batsmen! I am excited for a great chase. #INDvsAUSTest #brisbanetest — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) January 18, 2021

Became the leader of the attack in only his third Test. And he’s taken a five-for. Love and respect for you Siraj. 👏👏 #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 18, 2021

Having to toil in first class cricket is so important. It shows in both, #siraj and #Shardulthakur performance. You could bowl spells after spells in test matches if you have done that regularly in domestic cricket. Well done to both of them! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 18, 2021

पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, 'पिता को खोया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रुकने का फैसला किया। नस्लीय टिप्पणियों का सामना किया लेकिन उससे खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। अपने तीसरे ही टेस्ट में गेंदबाज का आक्रमण का नेतृत्व किया और पांच विकेट झटक लिए. सिराज तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान।'पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा, 'प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मेहनत करना अहम है और यह सिराज और शार्दुल दोनों के प्रदर्शन में दिखा। आप टेस्ट मैचों में लगातार स्पेल कर सकते हैं अगर आपने घरेलू क्रिकेट में ऐसा किया है. तुम दोनों को बधाई।'