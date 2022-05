Asia Cup Hockey 2022: भारत ने जापान से लिया पिछली हार का बदला, सुपर 4 राउंड के पहले मैच में हराकर शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया

गत चैंपियन भारत ने एशिया कप हॉकी 2022 के सुपर 4s के पहले मुकाबले में जापान के खिलाफ 2-1 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने इसी के साथ पुल मैच में जापान के हाथों 2-5 से मिली हार का बदला ले लिया। भारत की तरफ से मनजीत सिंह और पवन राजभर ने एक-एक गोल किए। टीम इंडिया इस जीत के साथ सुपर 4s राउंड के अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इससे पहले कोरिया और मलयेशिया के बीच खेला गया पहला मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। भारत का अगला मुकाबला अब रविवार (29 मई) को मलयेशिया से होगा।

