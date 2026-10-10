भारत बनाम वेस्टइंडीज: अभिषेक के निशाने पर सूर्यकुमार के दो बड़े रिकॉर्ड, ईशान और श्रेयस भी रच सकते हैं इतिहास
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
सार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। अभिषेक शर्मा के पास इस मैच में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। इसके अलावा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी भारतीय बल्लेबाजी के बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।
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विस्तार
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास रविवार यानी 11 अक्तूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसके अलावा वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में अभिषेक के अलावा ईशान किशन और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की नजरें भी बड़े रिकॉर्ड पर रहेंगी।
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1009 गेंदों में 1967 रन बना चुके हैं अभिषेक
अभिषेक शर्मा ने अब तक 64 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 63 पारियों में 1967 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 1009 गेंदों का सामना किया है। तीसरे टी20 में 33 रन बनाते ही वह इस प्रारूप में अपने 2000 रन पूरे कर लेंगे। हालांकि, सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें गेंदों की संख्या का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2000 रन 1164वीं गेंद पर पूरे किए थे। अभिषेक के पास इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है। इसके लिए उन्हें अपने 2000 रन सूर्यकुमार के रिकॉर्ड से कम गेंदों में पूरे करने होंगे।
अभिषेक शर्मा ने अब तक 64 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 63 पारियों में 1967 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 1009 गेंदों का सामना किया है। तीसरे टी20 में 33 रन बनाते ही वह इस प्रारूप में अपने 2000 रन पूरे कर लेंगे। हालांकि, सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें गेंदों की संख्या का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2000 रन 1164वीं गेंद पर पूरे किए थे। अभिषेक के पास इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है। इसके लिए उन्हें अपने 2000 रन सूर्यकुमार के रिकॉर्ड से कम गेंदों में पूरे करने होंगे।
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टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम गेंदों में 2000 रन
|बल्लेबाज
|देश
|गेंदें
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|1164
|आरोन फिंच
|ऑस्ट्रेलिया
|1283
|ग्लेन मैक्सवेल
|ऑस्ट्रेलिया
|1304
|हार्दिक पांड्या
|भारत
|1390
|टिम सीफर्ट
|न्यूजीलैंड
|1395
एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी निशाने पर
अभिषेक शर्मा के पास सूर्यकुमार यादव का एक और रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 63 छक्के लगाए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार के नाम है। उन्होंने 2022 में 31 मैचों में 68 छक्के लगाए थे। अभिषेक को सूर्यकुमार से आगे निकलने के लिए तीसरे टी20 में छह छक्के लगाने होंगे। ऐसा करने पर वह इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे।
अभिषेक शर्मा के पास सूर्यकुमार यादव का एक और रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 63 छक्के लगाए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार के नाम है। उन्होंने 2022 में 31 मैचों में 68 छक्के लगाए थे। अभिषेक को सूर्यकुमार से आगे निकलने के लिए तीसरे टी20 में छह छक्के लगाने होंगे। ऐसा करने पर वह इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे।
एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|छक्के
|वर्ष
|सूर्यकुमार यादव
|31
|1164
|68
|2022
|अभिषेक शर्मा
|31
|852
|63
|2026
|अभिषेक शर्मा
|21
|859
|54
|2025
|ईशान किशन
|31
|1085
|51
|2026
|साहिबजादा फरहान
|26
|771
|45
|2025
टी20 क्रिकेट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक
अभिषेक के पास केवल टी20 अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट के सभी मुकाबलों में भी अपना रिकॉर्ड बेहतर करने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 46 टी20 मैचों में 106 छक्के लगाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्कों का अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन और छक्कों की जरूरत है। अभिषेक ने 2025 में भारत, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 41 मैचों में 108 छक्के लगाए थे। इस साल वह 46 मैचों में 106 छक्के लगा चुके हैं।
अभिषेक के पास केवल टी20 अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट के सभी मुकाबलों में भी अपना रिकॉर्ड बेहतर करने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 46 टी20 मैचों में 106 छक्के लगाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्कों का अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन और छक्कों की जरूरत है। अभिषेक ने 2025 में भारत, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 41 मैचों में 108 छक्के लगाए थे। इस साल वह 46 मैचों में 106 छक्के लगा चुके हैं।
एक कैलेंडर वर्ष में टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा छक्के
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|छक्के
|वर्ष
|अभिषेक शर्मा
|41
|1602
|108
|2025
|अभिषेक शर्मा
|46
|1415
|106
|2026
|वैभव सूर्यवंशी
|24
|1022
|90
|2026
|अभिषेक शर्मा
|39
|1129
|87
|2024
|सूर्यकुमार यादव
|41
|1503
|85
|2022
|ईशान किशन
|46
|1687
|83
|2026
ईशान किशन के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका
भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन भी तीसरे टी20 में रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। ईशान ने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 1085 रन बनाए हैं। भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने 2022 में 31 मैचों में 1164 रन बनाए थे। ईशान को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीसरे टी20 में कम से कम 80 रन बनाने होंगे। ऐसा करने पर वह सूर्यकुमार से आगे निकल जाएंगे।
भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन भी तीसरे टी20 में रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। ईशान ने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 1085 रन बनाए हैं। भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने 2022 में 31 मैचों में 1164 रन बनाए थे। ईशान को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीसरे टी20 में कम से कम 80 रन बनाने होंगे। ऐसा करने पर वह सूर्यकुमार से आगे निकल जाएंगे।
भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|वर्ष
|सूर्यकुमार यादव
|31
|1164
|2022
|ईशान किशन
|31
|1085
|2026
|अभिषेक शर्मा
|21
|859
|2025
|अभिषेक शर्मा
|31
|852
|2026
|विराट कोहली
|20
|781
|2022
श्रेयस अय्यर भी तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पास भी तीसरे टी20 में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। श्रेयस ने 2026 में भारत की कप्तानी करते हुए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 551 रन बनाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 106 रन और बनाने होंगे। यह रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 2022 में भारत की कप्तानी करते हुए 29 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 656 रन बनाए थे।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पास भी तीसरे टी20 में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। श्रेयस ने 2026 में भारत की कप्तानी करते हुए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 551 रन बनाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 106 रन और बनाने होंगे। यह रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 2022 में भारत की कप्तानी करते हुए 29 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 656 रन बनाए थे।
एक कैलेंडर वर्ष में भारत के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन
|कप्तान
|मैच
|रन
|वर्ष
|रोहित शर्मा
|29
|656
|2022
|श्रेयस अय्यर
|18
|551
|2026
|सूर्यकुमार यादव
|14
|484
|2026
|विराट कोहली
|10
|466
|2019
|रोहित शर्मा
|11
|378
|2024
बाबर आजम के नाम है विश्व रिकॉर्ड
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है। उन्होंने 2021 में पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए 29 मुकाबलों की 26 पारियों में 939 रन बनाए थे। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2021 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टीम खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को हराने में नाकाम रही थी।
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है। उन्होंने 2021 में पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए 29 मुकाबलों की 26 पारियों में 939 रन बनाए थे। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2021 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टीम खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को हराने में नाकाम रही थी।