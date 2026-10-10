भारत बनाम वेस्टइंडीज: अभिषेक के निशाने पर सूर्यकुमार के दो बड़े रिकॉर्ड, ईशान और श्रेयस भी रच सकते हैं इतिहास

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विज्ञापन भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास रविवार यानी 11 अक्तूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसके अलावा वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में अभिषेक के अलावा ईशान किशन और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की नजरें भी बड़े रिकॉर्ड पर रहेंगी।

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1009 गेंदों में 1967 रन बना चुके हैं अभिषेक

अभिषेक शर्मा ने अब तक 64 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 63 पारियों में 1967 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 1009 गेंदों का सामना किया है। तीसरे टी20 में 33 रन बनाते ही वह इस प्रारूप में अपने 2000 रन पूरे कर लेंगे। हालांकि, सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें गेंदों की संख्या का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2000 रन 1164वीं गेंद पर पूरे किए थे। अभिषेक के पास इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है। इसके लिए उन्हें अपने 2000 रन सूर्यकुमार के रिकॉर्ड से कम गेंदों में पूरे करने होंगे।

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टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम गेंदों में 2000 रन बल्लेबाज देश गेंदें सूर्यकुमार यादव भारत 1164 आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया 1283 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 1304 हार्दिक पांड्या भारत 1390 टिम सीफर्ट न्यूजीलैंड 1395

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एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी निशाने पर

अभिषेक शर्मा के पास सूर्यकुमार यादव का एक और रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 63 छक्के लगाए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार के नाम है। उन्होंने 2022 में 31 मैचों में 68 छक्के लगाए थे। अभिषेक को सूर्यकुमार से आगे निकलने के लिए तीसरे टी20 में छह छक्के लगाने होंगे। ऐसा करने पर वह इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे।

एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के बल्लेबाज मैच रन छक्के वर्ष सूर्यकुमार यादव 31 1164 68 2022 अभिषेक शर्मा 31 852 63 2026 अभिषेक शर्मा 21 859 54 2025 ईशान किशन 31 1085 51 2026 साहिबजादा फरहान 26 771 45 2025

टी20 क्रिकेट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक

अभिषेक के पास केवल टी20 अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट के सभी मुकाबलों में भी अपना रिकॉर्ड बेहतर करने का मौका है। उन्होंने 2026 में अब तक 46 टी20 मैचों में 106 छक्के लगाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्कों का अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन और छक्कों की जरूरत है। अभिषेक ने 2025 में भारत, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 41 मैचों में 108 छक्के लगाए थे। इस साल वह 46 मैचों में 106 छक्के लगा चुके हैं।

एक कैलेंडर वर्ष में टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा छक्के बल्लेबाज मैच रन छक्के वर्ष अभिषेक शर्मा 41 1602 108 2025 अभिषेक शर्मा 46 1415 106 2026 वैभव सूर्यवंशी 24 1022 90 2026 अभिषेक शर्मा 39 1129 87 2024 सूर्यकुमार यादव 41 1503 85 2022 ईशान किशन 46 1687 83 2026

ईशान किशन के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका

भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन भी तीसरे टी20 में रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। ईशान ने 2026 में अब तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 1085 रन बनाए हैं। भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने 2022 में 31 मैचों में 1164 रन बनाए थे। ईशान को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीसरे टी20 में कम से कम 80 रन बनाने होंगे। ऐसा करने पर वह सूर्यकुमार से आगे निकल जाएंगे।

भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बल्लेबाज मैच रन वर्ष सूर्यकुमार यादव 31 1164 2022 ईशान किशन 31 1085 2026 अभिषेक शर्मा 21 859 2025 अभिषेक शर्मा 31 852 2026 विराट कोहली 20 781 2022

श्रेयस अय्यर भी तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पास भी तीसरे टी20 में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। श्रेयस ने 2026 में भारत की कप्तानी करते हुए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 551 रन बनाए हैं। उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 106 रन और बनाने होंगे। यह रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 2022 में भारत की कप्तानी करते हुए 29 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 656 रन बनाए थे।

एक कैलेंडर वर्ष में भारत के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन कप्तान मैच रन वर्ष रोहित शर्मा 29 656 2022 श्रेयस अय्यर 18 551 2026 सूर्यकुमार यादव 14 484 2026 विराट कोहली 10 466 2019 रोहित शर्मा 11 378 2024