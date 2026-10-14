रहाणे ने प्रिंस विलियम के साथ खेला क्रिकेट: क्यों बताया इसे सबसे यादगार अनुभव? जानें मुलाकात के पीछे की वजह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 14 Oct 2026 04:22 PM IST
सार
अजिंक्य रहाणे ने लंदन में बकिंघम पैलेस के सामने प्रिंस विलियम के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने को यादगार अनुभव बताया। इस आयोजन में सौरव गांगुली, ब्रायन लारा, जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्रिकेट के साझा जुनून के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
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विस्तार
भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के साथ लंदन में क्रिकेट खेलने के अनुभव को यादगार बताया है। बकिंघम पैलेस के सामने द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना रहाणे के लिए खास रहा। इस दोस्ताना मुकाबले में भारत और दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट के साझा जुनून को सामने लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।
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बकिंघम पैलेस के सामने खेला क्रिकेट
रहाणे उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल थे, जिन्हें प्रिंस विलियम ने इस दोस्ताना मैच के लिए आमंत्रित किया था। लंदन में बकिंघम पैलेस के बाहर स्थित द मॉल पर हुए इस आयोजन में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट व हैरी ब्रूक भी शामिल हुए।
रहाणे ने बुधवार को लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए इस अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा, 'क्रिकेट मुझे दुनिया के कई शानदार मैदानों तक ले गया है, लेकिन लंदन में बकिंघम पैलेस की पृष्ठभूमि में द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना ऐसा अनुभव है, जो लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा।'
रहाणे उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल थे, जिन्हें प्रिंस विलियम ने इस दोस्ताना मैच के लिए आमंत्रित किया था। लंदन में बकिंघम पैलेस के बाहर स्थित द मॉल पर हुए इस आयोजन में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट व हैरी ब्रूक भी शामिल हुए।
रहाणे ने बुधवार को लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए इस अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा, 'क्रिकेट मुझे दुनिया के कई शानदार मैदानों तक ले गया है, लेकिन लंदन में बकिंघम पैलेस की पृष्ठभूमि में द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना ऐसा अनुभव है, जो लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा।'
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भारत और ब्रिटेन के साझा जुनून का जश्न
रहाणे ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच खेल के प्रति साझा प्रेम का जश्न मनाने के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना भी था। उन्होंने कहा, 'यह दिन भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट के साझा प्रेम का जश्न मनाने के लिए था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात उस उद्देश्य को सामने लाना था, जो खेल के मैदान की सीमाओं से कहीं आगे है। प्रिंस विलियम के साथ समय बिताना और दादा, ब्रायन लारा, जो रूट, हैरी ब्रूक, डैनी तथा खेल के मैदान पर खुशी लाने वाले अन्य सभी लोगों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।' रहाणे ने बताया कि इस दौरान क्रिकेट की एकजुट करने वाली ताकत, इंग्लैंड और भारत में खेलने की यादों तथा भविष्य के प्रति साझा जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई।
रहाणे ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच खेल के प्रति साझा प्रेम का जश्न मनाने के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना भी था। उन्होंने कहा, 'यह दिन भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट के साझा प्रेम का जश्न मनाने के लिए था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात उस उद्देश्य को सामने लाना था, जो खेल के मैदान की सीमाओं से कहीं आगे है। प्रिंस विलियम के साथ समय बिताना और दादा, ब्रायन लारा, जो रूट, हैरी ब्रूक, डैनी तथा खेल के मैदान पर खुशी लाने वाले अन्य सभी लोगों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।' रहाणे ने बताया कि इस दौरान क्रिकेट की एकजुट करने वाली ताकत, इंग्लैंड और भारत में खेलने की यादों तथा भविष्य के प्रति साझा जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई।
मुंबई में होगा अर्थशॉट प्राइज का आयोजन
रहाणे ने अगले महीने अपने गृह शहर मुंबई में होने वाले अर्थशॉट प्राइज समारोह को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। रहाणे के मुताबिक, 'प्रकृति, स्वच्छ हवा, महासागरों, कचरा कम करने और जलवायु से जुड़े मुद्दों पर अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हीं मूल्यों की जरूरत है, जो खेल हमें हर दिन सिखाता है, अनुशासन, सामूहिक प्रयास और सच्ची प्रतिबद्धता।'
प्रिंस विलियम ने 2020 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान खोजने वाले नए विचारों और प्रयासों को पहचानना तथा उनका समर्थन करना है। छहवें संस्करण के तहत यह पुरस्कार समारोह पहली बार भारत में आयोजित होगा। मुंबई में इसका आयोजन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
रहाणे ने अगले महीने अपने गृह शहर मुंबई में होने वाले अर्थशॉट प्राइज समारोह को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। रहाणे के मुताबिक, 'प्रकृति, स्वच्छ हवा, महासागरों, कचरा कम करने और जलवायु से जुड़े मुद्दों पर अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हीं मूल्यों की जरूरत है, जो खेल हमें हर दिन सिखाता है, अनुशासन, सामूहिक प्रयास और सच्ची प्रतिबद्धता।'
प्रिंस विलियम ने 2020 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान खोजने वाले नए विचारों और प्रयासों को पहचानना तथा उनका समर्थन करना है। छहवें संस्करण के तहत यह पुरस्कार समारोह पहली बार भारत में आयोजित होगा। मुंबई में इसका आयोजन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा।