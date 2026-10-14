रहाणे ने प्रिंस विलियम के साथ खेला क्रिकेट: क्यों बताया इसे सबसे यादगार अनुभव? जानें मुलाकात के पीछे की वजह

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भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के साथ लंदन में क्रिकेट खेलने के अनुभव को यादगार बताया है। बकिंघम पैलेस के सामने द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना रहाणे के लिए खास रहा। इस दोस्ताना मुकाबले में भारत और दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट के साझा जुनून को सामने लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। विज्ञापन

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बकिंघम पैलेस के सामने खेला क्रिकेट

रहाणे उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल थे, जिन्हें प्रिंस विलियम ने इस दोस्ताना मैच के लिए आमंत्रित किया था। लंदन में बकिंघम पैलेस के बाहर स्थित द मॉल पर हुए इस आयोजन में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट व हैरी ब्रूक भी शामिल हुए।



रहाणे ने बुधवार को लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए इस अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा, 'क्रिकेट मुझे दुनिया के कई शानदार मैदानों तक ले गया है, लेकिन लंदन में बकिंघम पैलेस की पृष्ठभूमि में द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना ऐसा अनुभव है, जो लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा।'

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भारत और ब्रिटेन के साझा जुनून का जश्न

रहाणे ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच खेल के प्रति साझा प्रेम का जश्न मनाने के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना भी था। उन्होंने कहा, 'यह दिन भारत और ब्रिटेन के बीच क्रिकेट के साझा प्रेम का जश्न मनाने के लिए था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात उस उद्देश्य को सामने लाना था, जो खेल के मैदान की सीमाओं से कहीं आगे है। प्रिंस विलियम के साथ समय बिताना और दादा, ब्रायन लारा, जो रूट, हैरी ब्रूक, डैनी तथा खेल के मैदान पर खुशी लाने वाले अन्य सभी लोगों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।' रहाणे ने बताया कि इस दौरान क्रिकेट की एकजुट करने वाली ताकत, इंग्लैंड और भारत में खेलने की यादों तथा भविष्य के प्रति साझा जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई।

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