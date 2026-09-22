भारत vs जापान: अभिषेक बाहर, वैभव को मौका? जापान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर ने लक्ष्मण को दी सलाह

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अभिषेक हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में रहे थे। भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी। हालांकि, चोपड़ा का मानना है कि जापान के खिलाफ मैच में अभिषेक को आराम दिया जा सकता है और वैभव को संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। विज्ञापन भारत और जापान के बीच मंगलवार को ऐतिहासिक एकमात्र टी20 मुकाबला खेला जाना है। यह एशियन गेम्स पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले भारत का आखिरी मुकाबला भी है। ऐसे में टीम चयन को लेकर चर्चा तेज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सुझाव दिया है कि भारत को इस मैच में अभिषेक शर्मा को आराम देकर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए।

चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एक बार फिर यह ऐसा मैच है, जहां आप अभिषेक शर्मा को आराम देने के बारे में सोच सकते हैं। वे कह सकते हैं कि अभिषेक को इस मैच में बैठने देते हैं, कोई बात नहीं। आप एशियन गेम्स में जाकर खेलिए। हम वैभव को संजू सैमसन के साथ ओपनर के तौर पर उतार सकते हैं। मुझे इस एक बदलाव की उम्मीद है। यह ऐसा बदलाव है, जो आपको जरूर करना चाहिए।'

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बुमराह को भी आराम देने की बात

आकाश चोपड़ा ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी जापान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खिलाने का सुझाव दिया। बुमराह भी एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, 'जसप्रीत बुमराह भी एशियन गेम्स की टीम का हिस्सा हैं। मैं जसप्रीत बुमराह को इस मैच में नहीं खिलाऊंगा। मैं कहूंगा कि बाकी गेंदबाजों को खेलने दीजिए।'

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