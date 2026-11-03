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आंकड़ों का दूसरा पहलू: गरीबी कम करने के मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि, पिछले दशक में गरीब परिवारों को सहारा
अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: न्यूज डेस्क Updated Tue, 03 Nov 2026 09:35 AM IST
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