{"_id":"6afe45edbc606d857900f8c5","slug":"developing-countries-debt-crisis-global-inequality-interest-payments-2026-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"कर्ज का दुष्चक्र: वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की खामियां बन रहीं गरीब व विकासशील देशों की प्रगति में बाधा","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
कर्ज का दुष्चक्र: वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की खामियां बन रहीं गरीब व विकासशील देशों की प्रगति में बाधा
अमर उजाला Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 19 Nov 2026 06:12 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन