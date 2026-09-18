तृणमूल का नामोनिशान: सत्ता गई, विधायक-सांसद गए, दल का नाम-निशान भी, अब आगे क्या!

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का सफर 1998 से शुरू हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। पार्टी को उसका नाम और चुनाव चिन्ह मिला और उसी साल लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहली बार मैदान में उतरी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यही वह दौर था जब ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में कांग्रेस से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। 1998 के लोकसभा चुनाव से लेकर आगे के हर चुनाव में ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह पार्टी की पहचान बन गया।करीब तीन दशक तक बंगाल के मतदाताओं ने तृणमूल को इसी नाम और इसी निशान के साथ देखा। चुनावी पोस्टर से लेकर ईवीएम तक यही पहचान पार्टी और उसके उम्मीदवारों को बाकी दलों से अलग करती रही।अब इसी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है, जिसकी कल्पना शायद तृणमूल की स्थापना के समय किसी ने नहीं की होगी। 1998 में जिस नाम और चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी, 2026 में उसी मूल नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति फिलहाल नहीं है।चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के बाद दोनों गुट तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और पारंपरिक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोनों पक्षों से नए नाम और मुक्त चुनाव चिन्ह के विकल्प मांगे गए हैं।यानी 1998 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब बंगाल के चुनाव में तृणमूल की वह मूल पहचान मतदाताओं के सामने नहीं होगी, जिसे पिछले 28 वर्षों में पार्टी ने लगातार मजबूत किया है।तृणमूल कांग्रेस के सामने यह संकट केवल चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है। बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद पार्टी के भीतर भी बड़ा विभाजन सामने आया है। विधायक और सांसद अलग-अलग खेमों में दिखाई दे रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के दावे सामने हैं।यानी एक तरफ सत्ता जाने का राजनीतिक झटका है, दूसरी तरफ संगठन में टूट और अब तीसरी चुनौती पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की है।किसी राजनीतिक दल के लिए नाम और निशान महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं होते। वर्षों तक एक ही पहचान के साथ चुनाव लड़ने के बाद वही निशान मतदाताओं के लिए पार्टी की पहचान बन जाता है। ऐसे में अचानक नाम और चुनाव चिन्ह बदलना केवल कागज पर बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी पहचान में बड़ा परिवर्तन है।पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मूल तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किसका स्वीकार किया जाएगा। दोनों गुट अपने-अपने पक्ष में दावे और दस्तावेज पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने यह सवाल है कि पार्टी की वैध संगठनात्मक पहचान और उसके प्रतिनिधित्व का अधिकार किस पक्ष के पास है।फिलहाल आयोग ने किसी एक गुट को मूल नाम और निशान सौंपने के बजाय दोनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। यह अंतरिम व्यवस्था है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तृणमूल का मूल नाम और चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंतिम फैसला आगे की प्रक्रिया के बाद ही तस्वीर साफ करेगा।सबसे तत्काल असर आगामी उपचुनावों पर दिखाई देगा।दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना होगा।यह स्थिति तृणमूल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके सामने पहली बार अपने पुराने चुनावी ब्रांड के बिना मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती होगी।अब उम्मीदवार का नाम, स्थानीय संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। मतदाताओं को यह समझाना भी जरूरी होगा कि नया नाम और नया निशान किस गुट का प्रतिनिधित्व करता है।ममता बनर्जी की राजनीति की एक बड़ी विशेषता उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान रही है। लेकिन चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत पहचान के साथ पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।1998 से लगातार जिस नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ा गया, उसके अचानक सामने न होने की स्थिति निश्चित तौर पर तृणमूल के लिए एक नया राजनीतिक अध्याय है।ममता बनर्जी के सामने अब सवाल केवल यह नहीं होगा कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं या संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। सवाल यह भी होगा कि पुराने समर्थकों के बीच नई चुनावी पहचान को कैसे स्थापित किया जाए।यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या 28 साल पुराना तृणमूल का नाम और चुनाव चिन्ह किसी एक गुट को फिर मिल पाएगा? या फिर दोनों पक्षों को लंबे समय तक अलग-अलग राजनीतिक पहचान के साथ आगे बढ़ना होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। चुनाव आयोग का मौजूदा फैसला अंतरिम है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।इसलिए इसे तृणमूल की राजनीतिक पहचान का अंत कहना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1998 में जिस नाम और निशान से शुरू हुई तृणमूल की चुनावी यात्रा, 2026 में पहली बार उस पहचान के बिना आगे बढ़ रही है।सत्ता चली गई, विधायक-सांसद बंट गए और अब नाम-निशान भी विवाद में है। ऐसे में तृणमूल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या ममता बनर्जी नई पहचान के साथ पुरानी तृणमूल को बचा पाएंगी, या 28 साल पुरानी राजनीतिक पहचान अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है?इस सवाल का पहला जवाब आगामी उपचुनाव देंगे, लेकिन अंतिम तस्वीर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही सामने आएगी।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।