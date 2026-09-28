ओरेलियन का उपन्यास और एआई: साहित्य में रचनात्मक संपदा पर संकट और भारत में पसरी चुप्पी

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सोचकर देखिए मात्र दो से ढाई साल के अंदर ही चैट बॉट्स ने कहानियों, कविताओं सहित लेखन की हर विधा के भीतर सृजन के ऐसे सूत्र पकड़ लिए हैं जिन्हें साधने के लिए किसी लेखक अपना समय और जीवन होम करना होता था. यह त्रासदी ही है कि वर्षों की साधना, असंख्य किताबों की यात्रा और आत्मा की गहरी अनुभूतियां एक प्रॉम्प्ट में आकर सिमट गई हैं।

सवाल यह है कि क्या हिंदी साहित्य लेखकों सहित अपनी रचनात्मकता को एआई कंपनियों को सौंप देगा? या फिर यह संसार एक बंधक के रूप में रहेगा जो अपने रचे हुए से एक मशीन को दूसरा वह सबकुछ रचने देगा जिस पर उसी का अधिकार नहीं होगा?

बहरहाल, देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है कि साहित्य की दुनिया में किसी लेखक की कृति पर एआई से लिखे जाने पर आरोप लगे हैं, या तो प्रकाशक ने जांच के बाद डील खारिज कर दी या फिर लेखक ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि उसके कितने फीसदी लेखन को कौन से बॉट से किया है, चाहे फिर नाइजीरियाई लेखक जेरी फालडे हों, अमेरिकी लेखिका मिया बैलार्ड हों या रिए कुदान सभी सवालों के घेरे में आए हैं।कमाल की बात यह है कि एआई से लिखी कृतियों के इस चक्र पर विचार करने से पहले उस उपन्यास को भी देखना चाहिए जिसे कुछ साल पहले यानी 2018 में रॉस गुडविन ने कार में सेंसर और कैमरे फिट करके चलती गाड़ी के डेटा से दुनिया का पहला बिना मानवीय संपादन वाला एआई उपन्यास लिख डाला था। जाहिर है मशीनें अपनी कल्पना से कथानक और पात्रों का संसार खड़ा करना पहले ही सीख गई थीं।आज एआई और रचना प्रक्रिया का यह संकट किसी भाषा के साहित्य का ही नहीं बल्कि वैश्विक है। एआई लेखन को अप्रत्याशित गति और विस्तार दे रहा है लेकिन साहित्य की परंपरा को ध्वस्त कर रहा है. जैसे कला के विविध क्षेत्रों के अनुशासन को इस तकनीक ने भंग किया है वैसे ही यह साहित्य की रचना प्रक्रिया को ही नष्ट कर रहा है बल्कि ज्यादा आक्रामक तरीके से कर रहा है।अभी समस्या मानवीय और मौलिक कृतियों में कृत्रिम हस्तक्षेप से ज्यादा जो पहले से ही बचा हुआ है उसे बचाने की है। जाहिर है दुनिया में रचा गया क्लासिक साहित्यिक लेखन कंपनियों के मुनाफाखोर मंसूबों से बच जाए तो बड़ी बात हो। आज चैट बॉट्स के आने के बाद लेखन की दुनिया एआई को लेकर स्वीकारोक्ति भाव की बजाय आमने-सामने की लड़ाई में है। अन्याय, उत्पीड़न और विषमताओं के लिए खड़े होने वाले लेखक समुदाय ने एआई चैट बॉट कंपनियों पर सीधे आरोप लगाया है कि इन चैट बॉट्स को कच्चा माल दे कौन रहा है? लिखे हुए को ही बुनकर, गुनकर और हेर-फेर के साथ प्रस्तुत कर देने में सबसे ज्यादा नुकसान एक लेखक का ही हो रहा है?आखिर कंपनियों को ये हक किसने दिया? यही वजह है कि वे मौलिक लेखन को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और इन कंपनियों को कानूनी की दहलीज पर खींच रहे हैं. 2023 में ही 13 हज़ार से अधिक लेखकों के प्रतिनिधित्व करने वाला अमेरिकी संगठन ऑथर्स गिल्ड कोर्ट पहुंच गया। संगठन ने न्यूयॉर्क की मैनहटन फेडरल कोर्ट में ओपनएआई के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। आरोप था कि चैटजीपीटी को ट्रेन करने के लिए लाखों कॉपीराइट किताबों का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया और उनसे डेरिवेटिव वर्क्स बनाए गए. यही नहीं मेटा को भी घेरा गया और उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ जिसमें कहा गया कि उसके एलएलएएमए मॉडल को ट्रेन करने के लिए हजारों किताबें उठाई गईं। जहां हिंदी जगत् में यह सवाल आश्चर्य और कौतुक के बीच है वहीं दुनियाभर के लेखक संगठन सबसे पहले अपने लिखे को बचाने के एकजुट हो चुके हैं. कंपनियों पर मुदकमे हैं और इनमें आगे आकर प्रकाशक भी साथ आए हैं।भारत में अभी भी गहरी चुप्पी है। भारत के साहित्यिक और लेखन संसार में परिदृश्य धुंधला दिखाई देता है। भारत में एआई चैट बॉट्स की मौजूदगी को लेखकों ने महसूस किया है लेकिन विरोध के स्वर मुखर नहीं हैं। ऐसा भी दिखाई देता है कि ऐसी तकनीक की उपस्थिति के प्रति उदासीनता ज्यादा है बजाय एक सार्थक हस्तक्षेप के, यानी टेक्नॉलॉजी से दूर ही हैं। यह दुनिया तकनीक और वैश्विक दुनिया के बदलावों से दूर चैट बॉट के प्रति ना संवेदनशील है ना उसे लेकर किसी तरह की आशंका व्यक्त करती है बल्कि तटस्थ ही दिखाई देती है।दरअसल हिंदी साहित्य में एआई को लेकर दो तरह की तस्वीर बनती दिखाई देती है एक जो विरोधाभासी लेकिन वास्तविक है। एक तरफ एआई साहित्य को वैश्विक बना रहा है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को नई पहचान दे रहा है, दूसरी तरफ, वही एआई साहित्य की आत्मा, उसकी मौलिकता और लेखकों की मेहनत को कमजोर भी कर सकता है. कुल मिलाकर चैट बॉट्स एक तरह से दोधारी तलवार की तरह सामने हैं जिसे भारतीय लेखक और प्रकाशक सामने खड़ा देख रहे हैं एक तरफ नई संभावनाओं का द्वार, दूसरी तरफ अपनी रचनात्मक अस्मिता के खो जाने का डर। यहां एक नए द्वंद्व की स्थिति है जहां तकनीक अवसर भी है और चुनौती भी। मशीनें रचना तो कर सकती हैं, लेकिन संवेदना नहीं गढ़ सकतीं, इसलिए अब लेखकों के सामने दो रास्ते हैं या तो वे एआई से डरकर अपनी जगह खो दें, या उसे साधन बनाकर अपनी रचनात्मकता को और ऊंचाई दें।इधर दुनिया में एक तबका बॉट्स की इन क्षमताओं के बूते यह कह रहा है कि एआई लेखन को लोकतांत्रिक बना रहा है और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की शक्ति दे रहा है लेकिन मूरखनंदनों से सवाल यही है कि जो चीज पुराने डेटा से सीखकर नया रच रही है वो क्या खाक मौलिक बना रही है। कोई इन ज्ञानियों से पूछे कि इस उठापटक में आखिर कॉपीराइट, मौलिकता और लेखकों की आय का क्या होगा?मान लीजिए लेखन को भविष्य में आउटपुट ही मानना है तो फिर इससे जुड़ा मालिकाना हक और जिम्मेदारी एआई को ही सौंप दी जाए और यदि लेखक समाज़, लेखन को मनुष्य के जीवन संघर्ष की कीमती संपदा मानता है तो फिर मशीनी लेखन को अनुकरण मानकर नकार दे और अपने अनुभव से पैदा हुई लेखन की इस संपदा लिए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए।एआई बहुत कुछ हड़प गया है और अब डकार लेकर ऐसे जता रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. चिंता नए लिखे की नहीं बल्कि पुराने को बचाने की है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।