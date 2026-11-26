भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है। यह उस भारत का संकल्प है, जिसने सदियों की गुलामी, विभाजन की त्रासदी और सामाजिक विषमताओं के बीच अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय करने का साहस दिखाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था।

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यह तारीख हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन स्वतंत्रता को स्थायी अर्थ देना, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना और प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर उपलब्ध कराना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी।भारत का संविधान ऐसे समय में बना, जब देश विभाजन के घावों से उबर रहा था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव गहरे थे, रियासतों का एकीकरण हो रहा था और देश के सामने गरीबी, अशिक्षा तथा अनेक असमानताओं की चुनौती थी।ऐसे कठिन दौर में संविधान सभा ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की, जिसमें नागरिक की पहचान उसके अधिकारों से हो, न कि उसकी जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति से। यह निर्णय अपने समय में जितना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है।संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की बड़ी मिसाल है। संविधान सभा में अलग-अलग विचारधाराओं, क्षेत्रों, भाषाओं और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए सदस्य थे। उनके बीच कई विषयों पर मतभेद हुए, तीखी बहसें भी हुईं, लेकिन देश के भविष्य को लेकर संवाद की प्रक्रिया जारी रही। संविधान किसी एक विचार या व्यक्ति की इच्छा से नहीं बना, बल्कि विमर्श, तर्क, सहमति और असहमति के बीच विकसित हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।संविधान सभा की बहसों को पढ़ने पर यह भी समझ आता है कि हमारे राष्ट्रनिर्माताओं के लिए भारत केवल प्रशासनिक इकाई नहीं था। वह एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत चेतना भी था। भाषा के प्रश्न पर हुई बहस इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है।सितंबर 1949 में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को लेकर संविधान सभा में गंभीर चर्चा हुई। संस्कृत को राजभाषा बनाने के पक्ष में लक्ष्मीकांत मैत्र सहित अनेक सदस्यों ने अपनी बात रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य सदस्यों ने संस्कृत की ज्ञान परंपरा, साहित्य और भारतीय संस्कृति में उसके योगदान को रेखांकित किया। दूसरी ओर, प्रशासनिक व्यवहार, जनसामान्य की समझ और व्यावहारिकता जैसे प्रश्न भी सामने आए।अंतत: संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उस बहस ने यह स्पष्ट किया कि संविधान सभा भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को लेकर कितनी गंभीर थी।यह प्रसंग आज भी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारत की एकता किसी भाषा या संस्कृति को दूसरी पर थोपने से नहीं बन सकती। हमारी एकता का आधार परस्पर सम्मान है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, असमिया और देश की अन्य भाषाएं अपनी-अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की वाहक हैं। इन्हें एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करने के बजाय, भारत की साझा विरासत के रूप में देखने की आवश्यकता है। हमारी भाषाई विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की समृद्धि है।संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इन अधिकारों के कारण नागरिक सत्ता से सवाल कर सकता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है और अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र केवल सरकार से अपेक्षाएं रखने वाली व्यवस्था नहीं है।यह नागरिकों से भी जिम्मेदारी मांगता है। कानून का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सामाजिक सद्भाव, दूसरे के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति दायित्व, ये सभी संवैधानिक जीवन के अभिन्न हिस्से हैं।आज भारत तेजी से बदल रहा है। तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने हमारे जीवन को नए अवसर दिए हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। सूचनाओं की बाढ़ में सच और भ्रम के बीच अंतर करना कठिन हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी, व्यक्तिगत निजता के साथ तकनीकी विकास और समान अवसरों के साथ आर्थिक प्रगति जैसे प्रश्न अब लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र में हैं। ऐसे समय में संविधान हमें किसी एक समस्या का तैयार समाधान नहीं देता, बल्कि वह सिद्धांत और मर्यादा प्रदान करता है, जिसके आधार पर हम समाधान तलाश सकते हैं।संविधान के प्रति निष्ठा का अर्थ केवल समारोहों में उसकी प्रशंसा करना नहीं है। इसका अर्थ है, उसकी भावना का सम्मान करना। सरकार हो या विपक्ष, संसद हो या न्यायपालिका, सभी संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और मर्यादा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।सरकार से जवाबदेही अपेक्षित है, विपक्ष से जिम्मेदार आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण, संस्थाओं से निष्पक्षता और नागरिकों से विवेकपूर्ण भागीदारी। लोकतंत्र में आलोचना विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने का अवसर है। असहमति को शत्रुता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है।भारत का संविधान समय के साथ संशोधित हुआ है और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार आगे भी इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। यही इसकी जीवंतता है, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया में उसके मूल आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, की भावना अक्षुण्ण रहनी चाहिए। संविधान की शक्ति केवल उसकी धाराओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो उसका पालन करते हैं, उन संस्थाओं में है जो उसके अनुरूप काम करती हैं और उस नागरिक चेतना में है जो अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करती है।संविधान गौरव दिवस पर सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि संविधान को राजनीतिक बहसों तक सीमित न रखा जाए। उसे विद्यालयों, परिवारों, सामाजिक संवाद और जनजीवन का हिस्सा बनाया जाए। युवा पीढ़ी संविधान को केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि अपने जीवन, अधिकारों और भविष्य से जुड़ा दस्तावेज समझे। नागरिक यह जानें कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं का काम नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका से संभव होती है।भारत की लोकतांत्रिक यात्रा अनेक चुनौतियों से गुजरी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह रही है कि उसने विविधताओं के बीच एकता और मतभेदों के बीच संवाद की संभावना बनाए रखी। संविधान इसी विश्वास का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि साझा मूल्यों, पारस्परिक सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी से बनता है।संविधान का गौरव तभी सार्थक होगा, जब उसके आदर्श हमारे आचरण में दिखाई दें। जब न्याय केवल शब्द न रहे, समानता केवल घोषणा न रहे, स्वतंत्रता केवल अधिकार न रहे और बंधुता केवल नारा न रहे, तभी संविधान वास्तव में भारत के जनजीवन में जीवित रहेगा।26 नवंबर का दिन हमें इसी संकल्प की याद दिलाता है कि संविधान का सम्मान करना दरअसल भारत के लोकतंत्र, उसकी एकता और उसके भविष्य का सम्मान करना है।डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।