विधानपरिषद चुनाव: अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों और कैसे हारे बाहुबली अनंत सिंह?

बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम लंबे समय से मोकामा की सियासत और उनके व्यक्तिगत प्रभाव से जुड़ा रहा है। दूसरी ओर, नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दोनों के बीच पुरानी अदावत ने चुनाव को खास बना दिया।

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सामान्य तौर पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होता है। यहां मतदाता पूरे विधानसभा क्षेत्र की आम जनता नहीं, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत स्नातक मतदाता होते हैं। इसलिए किसी नेता की लोकप्रियता या विधानसभा चुनाव में उसकी सफलता अपने आप इस चुनाव में वोटों में तब्दील नहीं हो जाती।यही इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी थी। अनंत सिंह के सामने सवाल था कि क्या मोकामा में उनका व्यक्तिगत प्रभाव पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक मतदाता समूह को प्रभावित कर सकता है? वहीं नीरज कुमार के सामने अपनी सीट बचाने के साथ यह साबित करने की चुनौती थी कि पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद उनका राजनीतिक आधार कायम है।इस चुनाव की पृष्ठभूमि में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक खींचतान थी। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार किया। अनंत सिंह की ओर से यह आरोप लगाया गया कि नीरज कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था। यह उनका आरोप था, जिसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।इस तरह मुकाबला तीन स्तरों पर पहुंच गया। पहला, नीरज कुमार की अपनी सीट बचाने की चुनौती। दूसरा, अनुज सिंह के लिए चुनाव जीतने का अवसर। तीसरा, अनंत सिंह के लिए अपनी राजनीतिक ताकत प्रदर्शित करने की परीक्षा।अनंत सिंह के लिए यह केवल किसी दूसरे उम्मीदवार को जिताने का मामला नहीं रह गया था। उनके समर्थन का उद्देश्य नीरज कुमार को चुनौती देना भी था। लेकिन राजनीति में किसी विरोधी को हराने की इच्छा और अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने की क्षमता दो अलग-अलग बातें हैं।यही अंतर इस चुनाव के विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। किसी नेता का किसी उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर उतरना अपने आप यह सुनिश्चित नहीं करता कि मतदाता भी उसी दिशा में फैसला करेंगे।अनंत सिंह की चुनौती केवल नीरज कुमार तक सीमित नहीं रही। जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने के कारण पार्टी ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी उठाई।इस कार्रवाई ने चुनाव को और अधिक राजनीतिक महत्व दे दिया। अब सवाल था कि पार्टी के फैसले के सामने अनंत सिंह कितने प्रभावशाली साबित होते हैं। क्या उनके समर्थक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार से दूरी बनाकर अनुज सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे? या जेडीयू का संगठन और नीरज कुमार का अपना जनाधार इस चुनौती का सामना कर लेगा?अनंत सिंह की राजनीतिक पहचान और उनके व्यक्तिगत प्रभाव की चर्चा अक्सर होती रही है। लेकिन चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रभाव कितने मतदाताओं को मतदान के समय अपने पक्ष में ला पाता है।पटना स्नातक सीट का मतदाता समूह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अलग है। यहां पंजीकृत स्नातक मतदाताओं के बीच उम्मीदवार की पहचान, राजनीतिक दल, व्यक्तिगत संपर्क और स्थानीय मुद्दों का महत्व हो सकता है। किसी नेता का एक क्षेत्र में मजबूत होना दूसरे क्षेत्र में समान प्रभाव की गारंटी नहीं देता।इसलिए अनुज सिंह के प्रदर्शन को समझने के लिए यह पूछना जरूरी है कि अनंत सिंह का समर्थन निर्वाचन क्षेत्र के किन हिस्सों तक पहुंचा। क्या उनका प्रभाव मोकामा और आसपास के इलाकों तक अधिक सीमित रहा? क्या वे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में उतना व्यापक समर्थन जुटा पाए? या मतदाताओं ने उम्मीदवार और पार्टी के आधार पर अलग फैसला किया?नीरज कुमार के लिए यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। उन्हें विपक्षी उम्मीदवारों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के एक प्रभावशाली विधायक के खुले विरोध का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान और जेडीयू के संगठनात्मक समर्थन, दोनों की परीक्षा हुई।नीरज कुमार लंबे समय से विधान परिषद की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके अनुभव और राजनीतिक संपर्क को उनके पक्ष में संभावित ताकत के रूप में देखा जा सकता था। दूसरी ओर, अनंत सिंह के विरोध ने उनके चुनाव को अतिरिक्त चर्चा में ला दिया।हालांकि, पार्टी का समर्थन मिलने और चुनाव जीतने के बीच सीधा संबंध मान लेना भी ठीक नहीं होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक मतदान, उम्मीदवारों का अपना जनाधार और मतदाताओं की पसंद जैसे पहलू परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसलिए नीरज कुमार की स्थिति का आकलन केवल अनंत सिंह के विरोध के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम परिणाम और मतों के अंतर के आधार पर किया जाना चाहिए।पटना स्नातक सीट पर मुकाबला केवल नीरज कुमार और अनुज सिंह के बीच नहीं था। राजद के दिलीप पटेल भी चुनाव मैदान में थे। शुरुआती मतगणना के दौरान दिलीप पटेल और नीरज कुमार के बीच आगे-पीछे होने की खबरें आईं, जबकि अनुज सिंह तीसरे स्थान पर बताए गए।इस त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव की तस्वीर को जटिल बनाया। अनंत सिंह और नीरज कुमार की व्यक्तिगत लड़ाई ने मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी ध्यान खींचा, लेकिन मतदाताओं के सामने दूसरे विकल्प भी थे। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: क्या दोनों नेताओं के बीच संघर्ष ने राजद के उम्मीदवार को अपनी जगह बनाने का अवसर दिया?चुनाव में चर्चा का केंद्र कौन रहा और मतदाताओं ने किसे वोट दिया—दोनों हमेशा एक बात नहीं होते। अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत सुर्खियों में रही, लेकिन मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल अपने राजनीतिक आकलन के आधार पर किया।उपलब्ध मतगणना रुझानों में अनुज सिंह का तीसरे स्थान पर रहना अनंत सिंह के लिए राजनीतिक झटका माना जा सकता है। उन्होंने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया, वह शुरुआती रुझानों में न तो नीरज कुमार से आगे निकल सके और न ही राजद के दिलीप पटेल से।लेकिन इस नतीजे से दो अलग निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। पहला, अनंत सिंह का समर्थन अनुज सिंह को तत्काल निर्णायक बढ़त नहीं दिला सका। दूसरा, इसका अर्थ यह नहीं कि अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया।किसी नेता की ताकत का आकलन करने के लिए यह देखना होगा कि उनके समर्थन वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, उन वोटों का भौगोलिक वितरण क्या रहा और पिछले चुनावों की तुलना में प्रदर्शन कैसा रहा। इसके बिना केवल तीसरे स्थान को आधार बनाकर उनके प्रभाव के बारे में अंतिम फैसला देना उचित नहीं होगा।पटना स्नातक विधान परिषद चुनाव ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव और चुनावी सफलता के बीच कितना अंतर हो सकता है। अनंत सिंह ने नीरज कुमार को चुनौती देने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन शुरुआती रुझानों में अनुज सिंह को इसका स्पष्ट चुनावी लाभ मिलता नहीं दिखा।इस मुकाबले की असली कहानी केवल अनंत सिंह की हार या नीरज कुमार की जीत के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। यह उस राजनीतिक गणित की कहानी भी है जिसमें व्यक्तिगत संबंध, पार्टी संगठन, उम्मीदवार की पहचान और मतदाताओं का अपना फैसला एक साथ काम करते हैं।अंतिम सवाल यही है—क्या अनंत सिंह ने नीरज कुमार को हराने के लिए अपने प्रभाव का आकलन जरूरत से ज्यादा कर लिया, या स्नातक मतदाताओं की पसंद उनके अनुमान से अलग निकली?फिलहाल इस मुकाबले से इतना जरूर समझा जा सकता है कि राजनीतिक सुर्खियों में केंद्र में रहने और मतगणना में बढ़त बनाने के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। किसी नेता का व्यक्तिगत प्रभाव तभी चुनावी ताकत बनता है, जब वह मतदाताओं के फैसले में भी दिखाई दे।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।