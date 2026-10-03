जीवन धारा: आज की खोज, कल की दुनिया
एडवर्ड टेलर Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 03 Oct 2026 07:23 AM IST
सार
विज्ञान की दुनिया में सफलता हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। एक छोटी-सी खोज को उपयोगी तकनीक बनने में कई साल, कभी-कभी दशकों भी लग सकते हैं। इसलिए, किसी प्रयास का तुरंत परिणाम न मिलने का मतलब यह नहीं कि वह निरर्थक है।
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विस्तार
हमारा वर्तमान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, वही आने वाले कल की दुनिया को आकार देंगे। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वैज्ञानिक इसी उम्मीद के साथ दिन-रात काम कर रहे हैं कि उनके शोध से इन्सान का जीवन बेहतर और सुरक्षित बन सके। वैज्ञानिकों की इस मेहनत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन, धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी हैं।
विज्ञान की दुनिया में सफलता हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। प्रयोगशाला में किया गया कोई प्रयोग कई बार वर्षों तक केवल एक विचार या संभावना बना रहता है। एक छोटी-सी खोज को उपयोगी तकनीक बनने में कई साल, कभी-कभी दशकों भी लग सकते हैं। लेकिन, यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज का एक छोटा-सा विचार कल किसी नई मशीन, दवा, ऊर्जा प्रणाली या तकनीक का आधार बन सकता है। इसलिए, किसी प्रयास का तुरंत परिणाम न मिलने का मतलब यह नहीं कि वह प्रयास बेकार है।
दरअसल, बड़ी उपलब्धियां छोटी-छोटी कोशिशों से ही जन्म लेती हैं। जिस तकनीक के बिना आज हमारा जीवन अधूरा-सा लगता है, वह कभी किसी वैज्ञानिक की कल्पना भर थी। किसी ने उस कल्पना पर भरोसा किया, उसे समझने की कोशिश की और बार-बार प्रयोग किए। कई बार असफलता मिली, लेकिन प्रयास जारी रहा। तब जाकर आज हम वह तकनीक इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
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इसलिए, हमें वैज्ञानिकों से केवल उनकी खोजों के बारे में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके से भी सीखना चाहिए। आज प्रयोगशाला में जल रही एक छोटी-सी रोशनी शायद कल पूरी दुनिया के लिए नई तकनीक का उजाला बन जाए। इसलिए, हमारा आज जितना जिज्ञासु, मेहनती और वैज्ञानिक सोच से भरा होगा, हमारा आने वाला कल उतना ही बेहतर और संभावनाओं से भरा होगा।
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विज्ञान की दुनिया में सफलता हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। प्रयोगशाला में किया गया कोई प्रयोग कई बार वर्षों तक केवल एक विचार या संभावना बना रहता है। एक छोटी-सी खोज को उपयोगी तकनीक बनने में कई साल, कभी-कभी दशकों भी लग सकते हैं। लेकिन, यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज का एक छोटा-सा विचार कल किसी नई मशीन, दवा, ऊर्जा प्रणाली या तकनीक का आधार बन सकता है। इसलिए, किसी प्रयास का तुरंत परिणाम न मिलने का मतलब यह नहीं कि वह प्रयास बेकार है।
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दरअसल, बड़ी उपलब्धियां छोटी-छोटी कोशिशों से ही जन्म लेती हैं। जिस तकनीक के बिना आज हमारा जीवन अधूरा-सा लगता है, वह कभी किसी वैज्ञानिक की कल्पना भर थी। किसी ने उस कल्पना पर भरोसा किया, उसे समझने की कोशिश की और बार-बार प्रयोग किए। कई बार असफलता मिली, लेकिन प्रयास जारी रहा। तब जाकर आज हम वह तकनीक इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
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इसलिए, हमें वैज्ञानिकों से केवल उनकी खोजों के बारे में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके से भी सीखना चाहिए। आज प्रयोगशाला में जल रही एक छोटी-सी रोशनी शायद कल पूरी दुनिया के लिए नई तकनीक का उजाला बन जाए। इसलिए, हमारा आज जितना जिज्ञासु, मेहनती और वैज्ञानिक सोच से भरा होगा, हमारा आने वाला कल उतना ही बेहतर और संभावनाओं से भरा होगा।