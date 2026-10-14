बाईपास पर मृत मिले युवक की पहचान नहीं

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जांच अधिकारी जयकरण ने बताया कि युवक की उम्र करीब 35 वर्ष है और देखने में वह प्रवासी प्रतीत होता है। पुलिस 72 घंटे तक पहचान का प्रयास करेगी। इसके बाद भी पहचान नहीं होने पर शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा।

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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बाईपास पर पीडीएम फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से जान गंवाने वाले युवक की दो दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में रखवाया है और आसपास के थानों व चौकियों में सूचना भेजकर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।