परिजनों के कमरों की बाहर से कुंडी लगाकर युवक ने दी जान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:10 AM IST
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बादली। लुकसर गांव में 31 वर्षीय युवक आशु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या से पहले घर में मौजूद परिजनों के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी थी। घटना का पता चलने पर परिजनों ने तत्काल बादली पुलिस को सूचना दी।
पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच के बाद शव को कब्जे में लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल, झज्जर भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि युवक ने अज्ञात कारणों से यह कदम उठाया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच के बाद शव को कब्जे में लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल, झज्जर भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि युवक ने अज्ञात कारणों से यह कदम उठाया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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