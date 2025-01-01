जलभराव से जर्जर विवेकानंद नगर की सड़क अब मेस्टिक से होगी तैयार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:36 AM IST
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बहादुरगढ़। पिछले साल करीब एक माह तक हुए जलभराव के कारण जर्जर हुई विवेकानंद नगर की मुख्य सड़क के अब दिन बहुरने वाले हैं। नगर परिषद की ओर से सड़क के निर्माण के लिए करीब 42 लाख रुपये की लागत का टेंडर लगाया गया है। सड़क का निर्माण मेस्टिक तकनीक से कराया जाएगा। लंबे समय से सड़क की खराब हालत के कारण वार्ड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
विवेकानंद नगर की मुख्य सड़क पर पिछले वर्ष लंबे समय तक पानी जमा रहा था। जलभराव के कारण सड़क की हालत काफी खराब हो गई और जगह-जगह गड्ढे बन गए। इसके चलते वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।
वार्ड 18 के पार्षद संदीप दहिया की मांग पर नगर परिषद ने अब सड़क के निर्माण के लिए करीब 42 लाख रुपये का टेंडर लगाया है। सड़क को मस्टिक से तैयार किए जाने के बाद इसके मजबूत और टिकाऊ रहने की उम्मीद है।
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नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि भविष्य में जलभराव होने की स्थिति में सड़क दोबारा जर्जर न हो।
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विवेकानंद नगर की मुख्य सड़क पर पिछले वर्ष लंबे समय तक पानी जमा रहा था। जलभराव के कारण सड़क की हालत काफी खराब हो गई और जगह-जगह गड्ढे बन गए। इसके चलते वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।
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वार्ड 18 के पार्षद संदीप दहिया की मांग पर नगर परिषद ने अब सड़क के निर्माण के लिए करीब 42 लाख रुपये का टेंडर लगाया है। सड़क को मस्टिक से तैयार किए जाने के बाद इसके मजबूत और टिकाऊ रहने की उम्मीद है।
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नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि भविष्य में जलभराव होने की स्थिति में सड़क दोबारा जर्जर न हो।