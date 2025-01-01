पाइपलाइन टूटने से पानी की आपूर्ति बाधित, लोग परेशान

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झज्जर। शहर कच्चा बेरी रोड पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पाइप लाइन में रिसाव की जांच के लिए एक गड्ढा खोदा था। इस दौरान पाइप लाइन टूट गई, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पानी की किल्लत और गड्ढे से हादसे का डर सता रहा है।विभाग ने गड्ढे की गाद को रोड के बीच में ही निकाल दिया है। शहरवासी और दुकानदार हरीश खुराना ने बताया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 16 सितंबर को उनकी दुकान के सामने गड्ढा खोदा था। शुरुआत में रिसाव की बात कही गई थी, पर बाद में कोई रिसाव नहीं मिला। खुदाई के दौरान पानी की लाइन का पाइप भी टूट गया था। जनस्वास्थ्य विभाग ने कई बार पाइप जोड़ने का प्रयास किया। पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पानी नहीं मिलने से लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। लोग हरीश खुराना की दुकान पर आकर समाधान की मांग कर रहे हैं।जेई जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरीश शर्मा ने बताया कि रिसाव के कारण गड्ढा खोदा गया था। इस दौरान पाइप टूट गया था। उन्होंने कहा कि पाइप को जोड़ने का काम जारी है। शर्मा ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।