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Hindi News ›   City & states ›   Villagers of Pahsour contributed 58,000 rupees for the construction of the temple.

मंदिर के निर्माण के लिए पाहसौर के ग्रामीणों ने दिए 58 हजार रुपये

Wed, 21 Oct 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:10 AM IST
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Villagers of Pahsour contributed 58,000 rupees for the construction of the temple.
फोटो-53: इनेलो के युवा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र राठी का स्वागत करते भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के
बादली। दादा सारंग देव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पाहसौर गांव के ग्रामीणों ने 58 हजार रुपये का दान दिया। ग्रामीणों ने आपस में चंदा एकत्र कर यह राशि मंदिर कमेटी को सौंपी। कमेटी सदस्यों ने सहयोग के लिए ग्रामीणों का आभार जताया और कहा कि जनसहयोग से निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
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बादली गांव के सरपंच आनंद गुलिया ने पाहसौर के ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए कहा कि दादा सारंग देव मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। इसके विकास में सभी का सहयोग सराहनीय है। इस अवसर पर पाहसौर और बादली गांव के ग्रामीण मौजूद रहे।
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