फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Villagers in Mimarpur made aware of NALSA schemes

मिमारपुर में नालसा की योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
सोनीपत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दूसरे चरण के तहत गांव मिमारपुर के ग्राम सचिवालय में जागरूकता शिविर लगाया गया।
शिविर में पैनल अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को नालसा की 13 प्रमुख योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता और उनके तहत मिलने वाली कानूनी सहायता एवं सरकारी कल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर इनका लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन

पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) रोहित ने बताया कि अभियान के तहत गांव में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें संबंधित विभागों से जोड़ने में मदद की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed