फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Villagers' grievances were heard at the grievance redressal camp.

समाधान शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

Thu, 03 Sep 2026 05:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Thu, 03 Sep 2026 05:08 PM IST
विज्ञापन
बादली। स्थानीय स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) विशाल कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण बिजली, पेयजल, परिवार पहचान पत्र सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे।
विज्ञापन

शिविर में नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के अलावा बिजली निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। इनमें बिजली और पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। इसके अलावा कई ग्रामीण परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने, हटाने तथा अन्य त्रुटियों को ठीक कराने की मांग लेकर भी पहुंचे।
विज्ञापन

एसडीएम विशाल कुमार ने प्रत्येक ग्रामीण की शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से समस्या के समाधान को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र और जायज शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाधान शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को एक ही स्थान पर सुनकर संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित समाधान करना है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed