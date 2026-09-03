हादसा: ड्यूटी के बाद बच्चों के लिए मोमोज लेने गईं, बोलेरो ने रौंदा; पंतनगर विवि की महिला सुरक्षाकर्मी घायल

पंतनगर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि की महिला सुरक्षा कर्मी एक सड़क हादसे में घायल हो गई। जिसे गंभीर हालत में एसटीएच हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी के लिए जंग लड़ रही हैं।

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जवाहर नगर निवासी हेमा जोशी (43) पत्नी स्व. अनिल जोशी पंतनगर विवि के अंबेडकर भवन (महिला छात्रावास) में ठेके पर बतौर सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं। उनके जेठ भी पंतनगर विवि में सुरक्षा सुपरवाइजर हैं। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की रात लगभग 10 बजे वह ड्यूटी समाप्त कर अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान गोलगेट पर रुककर वह बच्चों के लिए मोमोज खरीदने के लिए सड़क पार करने लगीं। तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने उन्हें रौंद दिया। जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और वह लहुलुहान हो गईं।मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें 108 एंबुलेंस से एसटीएच हल्द्वानी भेजकर पुलिस और उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अनुसार उनकी हालत बहुत नाज़ुक बनी हुई है। हेमा के पति की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। उनकी दो पुत्रियां हैं, जिनकी परवरिश वह स्वयं कर रही हैं।