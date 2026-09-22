दो खिलाड़ियोंं ने चैंपियनशिप में जीते पदक

संवाद न्यूज एजेंसीझज्जर। हरियाणा स्कूल स्टेट अंडर-17 और अंडर-19 लड़कियों के सचेत चैंपियनशिप जॉकी 16 से 18 सितंबर तक कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में हुई। प्रतियोगिता में झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के दो खिलाड़ियों ने पदक जीते।अंडर-17 में 80 किलोग्राम भार वर्ग में गांव कुकड़ोला की एंजेल ने कांस्य पदक प्राप्त किया और आईएसआई प्रतियोगिता में अंडर-19 आयु ग्रुप में गांव मतानहेल की सुगन ने 80 से अधिक के भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के मुक्केबाजी प्रशिक्षक हितेश देशवाल ने खिलाड़ियों को अभी नया खिलाड़ी बताते हुए भविष्य में आगे निरंतर अभ्यास करने पर बहुत अच्छी खिलाड़ी बनने की कामना की और आगे स्वर्ण पदक जीतने की कामना की।