योग प्रशिक्षक शिविर में 13 अध्यापकों ने लिया प्रशिक्षण

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झज्जर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा योग आयोग एवं पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में 17 से 23 सितंबर तक योग प्रशिक्षक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हरियाणा के सभी जिलों से करीब 200 अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। झज्जर जिले के 13 प्रतिभागियों ने भी योग प्रशिक्षक का प्रशिक्षण लिया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा तीसरी से 12वीं तक योग को आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित योग शिक्षक, डीपीई, पीटीआई और प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को योग प्रशिक्षण देंगे। इससे विद्यार्थियों में योग, स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। संवाद