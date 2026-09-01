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Hindi News ›   City & states ›   The Sonipat team defeated Jhajjar by eight wickets.

सोनीपत की टीम ने झज्जर को आठ विकेट से मात दी

Tue, 01 Sep 2026 07:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Tue, 01 Sep 2026 07:47 PM IST
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झज्जर क्रिकेट ग्राउंड में अंडर-16 अंतर जिला प्रतियोगिता का लीग मैच खेला गया
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संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। बहादुरगढ़ के झज्जर क्रिकेट ग्राउंड में अंडर-16 अंतर जिला प्रतियोगिता का लीग मैच खेला गया। इसमें सोनीपत की टीम ने झज्जर को आठ विकेट से मात दी। सोनीपत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए झज्जर की टीम 44.2 ओवरों में 121 रनों पर ऑल आउट हो गई। प्रणव दहिया ने 116 गेंदों में चार चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। गेंदबाजी में विवस्वान ने दो विकेट हासिल किए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने सोनीपत की टीम मैदान पर उतरी। उन्होंने 27 ओवरों में दो विकेट पर 122 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान युग दहिया ने 70 गेंदों में सात चौकों की सहायता से 43 रन बनाए। गेंदबाजी में कप्तान यशवर्धन राठी ने एक विकेट लिया। मोक्ष धारीवाल ने भी एक विकेट हासिल किया।
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दो मैचों के बाद झज्जर की टीम जोन-बी के ग्रुप की अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। टीम ने अब तक एक जीत और एक हार दर्ज की है। झज्जर का अगला मैच तीन अगस्त को जींद की टीम के साथ होगा।
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