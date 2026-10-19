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Hindi News ›   City & states ›   The road in Mandothi market will be constructed at a cost of Rs 55 lakh.

मांडोठी बाजार की सड़क 55 लाख रुपये से बनेगी

Mon, 19 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:59 AM IST
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The road in Mandothi market will be constructed at a cost of Rs 55 lakh.
-फोटो 54 : मांडोठी बाजार की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते विधायक राजेश जून। स्रोत
बहादुरगढ़। शहर के मांडोठी बाजार की जर्जर सड़क के निर्माण कार्य का रविवार को विधायक राजेश जून ने शुभारंभ किया। नगर परिषद के बजट से 55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क मुख्य झज्जर रोड के कोने से गांधी चौक तक बनाई जाएगी। इसके निर्माण से दुकानदारों और स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।
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विधायक राजेश जून ने कहा कि सड़क लंबे समय से जर्जर थी और बरसात में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी होती थी। इसी राशि से बॉम्बे वाली गली और एक अन्य अप्रोच गली का निर्माण भी कराया जाएगा।
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इस अवसर पर पार्षद अश्वनी शर्मा, अशोक शर्मा, सत्यप्रकाश छिक्कारा, राजेश मकडौली, प्रवीण सोनू, पार्षद प्रतिनिधि अनिल सिंगल, हरिमोहन धाकरे, नगर परिषद के ईओ संजय रोहिल्ला व अन्य मौजूद रहे।
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-फोटो 54 : मांडोठी बाजार की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते विधायक राजेश जून। स्रोत कार्यालय
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