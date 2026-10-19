फ्रांस में सबसे बड़ा प्रदर्शन: 2000 गिरफ्तार; सड़कों पर लाखों लोग; राष्ट्रपति मैक्रों ने क्या चेतावनी दी?

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को कहा कि देशभर में हुए प्रदर्शनों से लोग नाराज हैं और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये प्रदर्शन बढ़ती जीवन-यापन लागत और स्कूलों में खराब स्थितियों के खिलाफ हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।