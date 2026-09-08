23 साल में भी नहीं बन पाया बगीची से माजरा पुल तक एक किलोमीटर मार्ग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:19 PM IST
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महेंद्रगढ़। शहर की कृष्णा कॉलोनी से रेवाड़ी रोड को जोड़ने वाले एक किलोमीटर मार्ग की 22 वर्षों से सुध नहीं ली गई। अब सड़क के नाम पर रोड़े और कच्चा रास्ता ही बचा है। गड्ढों के कारण बाइक चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने नगरपालिका को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।
यह शहर और रेवाड़ी रोड को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है। शहर व आसपास के गांवों के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रेलवे फाटक पर जाम से बचने के लिए माजरा खुर्द रेलवे पुल के नीचे से शिव मंदिर के पास रेवाड़ी रोड तक पहुंचा जा सकता है। गोशाला रोड व मसानी चौक से भी इस मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे विभाग की ओर से रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाया जाना है, ऐसे में इस मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा।
प्रवीन सैनी, जोगेंद्र, भूपेंद्र व ललित जोशी ने बताया कि सड़क जर्जर हो चुकी है। यहां कृष्णा कॉलोनी व राम बिहार कॉलोनी बनी हैं, जिनके निवासी सुबह-शाम सैर के लिए जाते हैं। उन्होंने नगरपालिका से जल्द सड़क का निर्माण कराने की मांग की।
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- वर्जन:
इस रोड के लिए सरकार को बजट के लिए डिमांड भेजी हुई है। बजट पास होने के बाद इस रोड का शीघ्र ही निर्माण करवा दिया जाएगा। लोगों किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहने दी जाएगी।
--- रमेश सैनी, चेयरमैन नगरपालिका, महेंद्रगढ़
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यह शहर और रेवाड़ी रोड को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है। शहर व आसपास के गांवों के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रेलवे फाटक पर जाम से बचने के लिए माजरा खुर्द रेलवे पुल के नीचे से शिव मंदिर के पास रेवाड़ी रोड तक पहुंचा जा सकता है। गोशाला रोड व मसानी चौक से भी इस मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे विभाग की ओर से रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाया जाना है, ऐसे में इस मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा।
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प्रवीन सैनी, जोगेंद्र, भूपेंद्र व ललित जोशी ने बताया कि सड़क जर्जर हो चुकी है। यहां कृष्णा कॉलोनी व राम बिहार कॉलोनी बनी हैं, जिनके निवासी सुबह-शाम सैर के लिए जाते हैं। उन्होंने नगरपालिका से जल्द सड़क का निर्माण कराने की मांग की।
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- वर्जन:
इस रोड के लिए सरकार को बजट के लिए डिमांड भेजी हुई है। बजट पास होने के बाद इस रोड का शीघ्र ही निर्माण करवा दिया जाएगा। लोगों किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहने दी जाएगी।