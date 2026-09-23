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झज्जर की टीम ने करनाल को हरा जीता स्वर्ण पदक

Wed, 23 Sep 2026 09:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Wed, 23 Sep 2026 09:11 PM IST
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The Jhajjar team defeated Karnal to win the gold medal.
23jjrp20- झज्जर की विजेता फुटबाल टीम। स्रोत : स्कूल
फोटो-20
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संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। हरियाणा स्टेट लेवल स्कूल गेम्स में आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर की फुटबॉल टीम ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टीम के प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही जहांगीरपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल और अनुशासन का परिचय दिया।
टीम ने सेमीफाइनल मैच में भिवानी की मजबूत टीम को 2-0 से शिकस्त दी। इसके बाद फाइनल मुकाबले में टीम का सामना करनाल से हुआ, जहां जहांगीरपुर के खिलाड़ियों ने शानदार आक्रामक और रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए करनाल को 4-1 के बड़े अंतर से करारी मात दी और चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने खिलाड़ियों और उनके कोचों को बधाई दी।
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निदेशक कर्मवीर गुलिया कहा कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा, मेहनत और हौंसले के बल पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।
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