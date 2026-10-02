सरकार जनहित और जनादेश से बनी: यतेंद्र राव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:28 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। महेंद्रगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी सरकार जनहित के कार्यों और जनता के जनादेश से बनी है, वोट चोरी से नहीं। यतेंद्र राव ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा गठन के बाद पहली बार किसी दल को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। यह भाजपा की नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यों का परिणाम है। राव ने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां वे वोट चोरी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों के पास केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ठोस मुद्दे नहीं हैं। संवाद
विज्ञापन