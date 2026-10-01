आज का शब्द: निर्मेघ और महादेवी वर्मा की कविता- मधुर वह था मेरा जीवन !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- निर्मेघ, जिसका अर्थ है- बादल विहीन, निरभ्र। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की कविता- मधुर वह था मेरा जीवन!



स्वर्ग का था नीरव उच्छवास

देव-वीणा का टूटा तार,

मृत्यु का क्षणभंगुर उपहार

रत्न वह प्राणों का शृंगार;



नई आशाओं का उपवन

मधुर वह था मेरा जीवन!

क्षीरनिधि की थी सुप्त तरंग

सरलता का न्यारा निर्झर,

हमारा वह सोने का स्वप्न

प्रेम की चमकीली आकर;



शुभ्र जो था निर्मेघ गगन

सुभग मेरा संगी जीवन!



अलक्षित आ किसने चुपचाप

सुना अपनी सम्मोहन तान,

दिखाकर माया का साम्राज्य

बना ड़ाला इसको अज्ञान;



मोह मदिरा का आस्वादन

किया क्यों हे भोले जीवन!



तुम्हें ठुकरा जाता नैराश्य

हँसा जाती है तुमको आस,

नचाता मायावी संसार

लुभा जाता सपनों का हास;



मानते विष को संजीवन

मुग्ध मेरे भूले जीवन!



न रहता भौंरों का आह्वान

नहीं रहता फूलों का राज्य,

कोकिला होती अन्तर्धान

चला जाता प्यारा ऋतुराज;



असम्भव है चिर सम्मेलन,

न भूलो क्षणभंगुर जीवन!



विकसते मुरझाने को फूल

उदय होता छिपने को चंद,

शून्य होने को भरते मेघ

दीप जलता होने को मन्द;



यहां किसका अनन्त यौवन?

अरे अस्थिर छोटे जीवन।



छलकती जाती है दिन रैन

लबालब तेरी प्याली मीत,

ज्योति होती जाती है क्षीण

मौन होता जाता संगीत;



करो नयनों का उन्मीलन

क्षणिक हे मतवाले जीवन!



शून्य से बन जाओ गंभीर

त्याग की हो जाओ झंकार,

इसी छोटे प्याले में आज

डुबा ड़ालो सारा संसार;



लजा जायें यह मुग्ध सुमन

बनो ऐसे छोटे जीवन!



सखे! यह माया का देश

क्षणिक है मेरा तेरा संग,

यहाँ मिलता काँटों में बन्धु!

सजीला सा फूलों का रंग;



तुम्हे करना विच्छेद सहन

न भूलो हे प्यारे जीवन!



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1 hour ago