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आज का शब्द: निर्मेघ और महादेवी वर्मा की कविता- मधुर वह था मेरा जीवन !

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- निर्मेघ, जिसका अर्थ है- बादल विहीन, निरभ्र। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की कविता- मधुर वह था मेरा जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग का था नीरव उच्छवास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-वीणा का टूटा तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु का क्षणभंगुर उपहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्न वह प्राणों का शृंगार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई आशाओं का उपवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर वह था मेरा जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षीरनिधि की थी सुप्त तरंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरलता का न्यारा निर्झर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा वह सोने का स्वप्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की चमकीली आकर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभ्र जो था निर्मेघ गगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुभग मेरा संगी जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलक्षित आ किसने चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना अपनी सम्मोहन तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाकर माया का साम्राज्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना ड़ाला इसको अज्ञान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह मदिरा का आस्वादन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया क्यों हे भोले जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें ठुकरा जाता नैराश्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसा जाती है तुमको आस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नचाता मायावी संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुभा जाता सपनों का हास;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानते विष को संजीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुग्ध मेरे भूले जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रहता भौंरों का आह्वान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं रहता फूलों का राज्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोकिला होती अन्तर्धान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला जाता प्यारा ऋतुराज;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असम्भव है चिर सम्मेलन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भूलो क्षणभंगुर जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकसते मुरझाने को फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदय होता छिपने को चंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य होने को भरते मेघ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलता होने को मन्द;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां किसका अनन्त यौवन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे अस्थिर छोटे जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलकती जाती है दिन रैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबालब तेरी प्याली मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति होती जाती है क्षीण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होता जाता संगीत;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो नयनों का उन्मीलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक हे मतवाले जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य से बन जाओ गंभीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग की हो जाओ झंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी छोटे प्याले में आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डुबा ड़ालो सारा संसार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लजा जायें यह मुग्ध सुमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनो ऐसे छोटे जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखे! यह माया का देश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक है मेरा तेरा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मिलता काँटों में बन्धु!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजीला सा फूलों का रंग;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे करना विच्छेद सहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भूलो हे प्यारे जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
1 hour ago

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