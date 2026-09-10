पूर्व विधायक ने एसडीएम पर पार्षदों को परेशान करने का आरोप लगाया

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झज्जर। पूर्व विधायक राजेंद्र जून कांग्रेस समर्थित पार्षदों के साथ झज्जर जिला उपायुक्त से मिले। उन्होंने बहादुरगढ़ के एसडीएम अभिनव सिवाच पर तानाशाहीपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। कहा कि मौजूदा विधायक राजेश जून के कहने पर पार्षदों को परेशान किया जा रहा है। यह नगर परिषद के कथित 24 करोड़ रुपये के घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम है। जून का आरोप है कि कागजात पूरे होने पर भी अवैध निर्माण के बहाने पार्षदों को निशाना बनाया जा रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जून ने चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई न होने पर वे प्रदर्शन करेंगे। संवाद