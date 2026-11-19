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साल्हावास। जेके ऑर्गनाइजेशन का 142वां स्थापना दिवस जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की झज्जर इकाई में मनाया गया। हेड गिरीश चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के संस्थापक दिवंगत कमलापत सिंघानिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर उनके दूरदर्शी विचारों, औद्योगिक विकास में योगदान एवं सामाजिक उत्थान के प्रति उनकी सोच को याद किया गया। हेड गिरीश चौधरी ने संगठन की 142 वर्षों की गौरवशाली विरासत एवं संस्थापक के आदर्शों के महत्व को रेखांकित किया। संवाद