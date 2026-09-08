दो बार स्ट्रीट लाइटों का प्रस्ताव, फिर भी रोशन नहीं हुआ शहर

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सोमवार रात पड़ताल में शहर में करीब 200 स्ट्रीट लाइटें ही चालू मिलीं, जबकि अन्य खराब थीं। हर वार्ड में करीब 5 से 8 लाइटें खराब या टूटी पड़ी हैं। नगर पालिका ने दूसरी बार 500 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का टेंडर लगाया है। वर्तमान में स्थापित 2300 लाइटों में से केवल 500 से 600 ही चालू हैं। मसानी चौक, बालाजी चौक, गोशाला रोड, ऑटो मार्केट और कॉलेज रोड पर लाइटें बंद या नहीं मिलीं। इन क्षेत्रों में अधिक आवागमन रहता है। अंधेरे में कुत्तों का डर और टूटी सड़कों के गड्ढों में गिरने का खतरा बना रहता है। बुजुर्ग व अन्य लोग रात में टहलते समय अंधेरे के कारण ठोकर खाकर गिर जाते हैं।- ठेकेदार की कार्यप्रणाली में हो सुधारवार्ड 6 के पार्षद राजेश कुमार ने बताया कि वार्डवासियों की ओर से खराब स्ट्रीट लाइटों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लाइटों की मरम्मत के लिए ठेकेदार फोन उठाने में आनाकानी करता है और समय पर लाइटें भी ठीक नहीं करता। लगातार याद दिलाने के बाद ही काम हो पाता है। उन्होंने बताया कि अभी भी वार्ड में पांच लाइटें खराब पड़ी हैं। इन्हें दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार को कहा गया है।- मुख्य बाजार में हो रोशनी की व्यवस्थावार्ड 5 की पार्षद एवं उपप्रधान मंजू कौशिक ने बताया कि वार्ड में लाइटें पर्याप्त हैं। शहर के मुख्य स्थानों पर लाइटों की कमी है, जिसके कारण वहां अंधेरा रहता है और आवागमन में लोगों को परेशानी होती है। इन स्थानों पर लाइटें लगने से लोगों को राहत मिल सकती है। प्रस्ताव में लाइटों की संख्या बढ़ाई गई थी।पांच साल तक रखरखाव करती है एजेंसीनपा पॉलिसी के अनुसार शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने के बाद एजेंसी को पांच साल तक देखभाल करनी होती है। इस दौरान लाइटें खराब होने या टूटने पर एजेंसी इनकी मरम्मत या रिप्लेसमेंट करके देती है। इसके बाद नगर पालिका दूसरा टेंडर लगाकर दोबारा लाइटें लगवाती है। 2024 में शहर में 2300 लाइटें लगाई गई थी। अब इनमें से अधिकतर खराब हैं और कुछ स्थानों पर लगी ही नहीं है। अब सर्दी के मौसम में लोगों को सबसे अधिक परेशानी होगी।वर्जन:जहां लाइटें नहीं है वहां पर लाइटें लगाई जाएंगी। अब 500 लाइटें लगाने के लिए टेंडर लगाया गया है। अगले माह टेंडर आवंटित कर लाइटें लगाने का काम किया जाएगा। ठेकेदार के खिलाफ नगर पालिका में कोई शिकायत नहीं आई है। जिनको को समाधान नहीं मिल रहा या ठेकेदार लापरवाही कर रहा है तो इसकी शिकायत कार्यालय में आकर कर सकते हैं।- रमेश सैनी, चेयरमैन, नगर पालिका, महेंद्रगढ़