बहनों ने भाई के माथे पर तिलक करके की उनकी दीर्घायु की कामना

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बुधवार की सुबह ही घरों में इस पर्व की धूम शुरू हो गई थी। बहनें अपने भाईयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही थी और भाईयों की ओर से उन्हें उपहार भेंट किए जा रहे थे। परंपरा के अनुसार, बहनों ने भाईयों को तिलक लगाने के बाद गोले भी दिए और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस त्योहार पर शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा, जिसके माथे पर तिलक न सजा हो।बाजारों व प्रमुख मार्गों पर रही भीड़भाड़भैया दूज पर्व के दिन वीरवार को शहर में भीड़भाड़ रहने के कारण दिल्ली-रोहतक रोड व नाहरा-नाहरी रोड समेत शहर के अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती रही। पकोड़ा चौक के आसपास तो हालत काफी खराब ही रही। यहां सड़क किनारे खड़े किए गए वाहनों के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान रहे। झज्जर मोड़ के आसपास भी जाम जैसे हालात ही नजर आए। सेक्टर-6 की पहली पुलिया से लेकर बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन तक का सफर 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन इतनी दूरी तय करने में ही कई वाहन चालकों को तो आधा घंटा से अधिक का समय तक लग गया।