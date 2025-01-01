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Hindi News ›   City & states ›   Sisters applied a tilak to their brothers

बहनों ने भाई के माथे पर तिलक करके की उनकी दीर्घायु की कामना

Thu, 12 Nov 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:51 AM IST
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बहादुरगढ़। क्षेत्र में भैया दूज पर्व बुधवार को परंपरागत तरीके व हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाईयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना की। उन्होंने तिलक करने के बाद उन्हें मिठाई खिलाकर व गोले भेंट भी किए। उधर, भाईयों ने भी अपनी बहनों को उपहार व शगुन भेंट किए।
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बुधवार की सुबह ही घरों में इस पर्व की धूम शुरू हो गई थी। बहनें अपने भाईयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही थी और भाईयों की ओर से उन्हें उपहार भेंट किए जा रहे थे। परंपरा के अनुसार, बहनों ने भाईयों को तिलक लगाने के बाद गोले भी दिए और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस त्योहार पर शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा, जिसके माथे पर तिलक न सजा हो।
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बाजारों व प्रमुख मार्गों पर रही भीड़भाड़

भैया दूज पर्व के दिन वीरवार को शहर में भीड़भाड़ रहने के कारण दिल्ली-रोहतक रोड व नाहरा-नाहरी रोड समेत शहर के अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती रही। पकोड़ा चौक के आसपास तो हालत काफी खराब ही रही। यहां सड़क किनारे खड़े किए गए वाहनों के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान रहे। झज्जर मोड़ के आसपास भी जाम जैसे हालात ही नजर आए। सेक्टर-6 की पहली पुलिया से लेकर बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन तक का सफर 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन इतनी दूरी तय करने में ही कई वाहन चालकों को तो आधा घंटा से अधिक का समय तक लग गया।
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