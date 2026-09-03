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सीमा खर्ब सहसचिव और हिमांशु निर्विरोध कोषाध्यक्ष बने

Thu, 03 Sep 2026 05:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Thu, 03 Sep 2026 05:06 PM IST
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Sima Kharba has become the Joint Secretary, and Himanshu has been elected TreaSima Kharba has become the Joint Secretary, and Himanshu has been elected Treasurer unopposed.surer unopposed.
फोटो-53: बहादुरगढ़ में निर्विरोध चुने गए सीमा खर्ब और हिमांशु सहरावत के साथ खुशी मनाते वकील। सं
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन पत्रों की छंटनी और वापसी के बाद कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन अधिकारी राजकुमार छिल्लर ने इसकी जानकारी दी।
सीमा खर्ब को सहसचिव पद पर निर्विरोध चुना गया है। हिमांशु सहरावत निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधान पद के लिए अब तीन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। इनमें विक्रम सिंह छिल्लर, देवेंद्र लाठर और विजेंद्र राठी शामिल हैं। उपप्रधान पद के लिए सुनीत सांगवान, संजय कुमार और घनश्याम राठी मैदान में हैं। अतिरिक्त उप प्रधान पद पर अनीता यादव, ज्योति कौशिक और डॉ. प्रेमवती शर्मा चुनाव लड़ेंगी। सचिव पद के लिए अमित छिकारा, तरुण राठी और ललित कुमार सैनी के बीच प्रतिस्पर्धा होगी।
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निर्वाचन अधिकारी राजकुमार छिल्लर ने बताया कि मतदान 11 सितंबर को होगा। सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 905 अधिवक्ता मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
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