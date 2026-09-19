झज्जर। जिले के राजकीय और निजी विद्यालयों में ‘मेरे सपनों का भारत’ मॉड्यूल के तहत भाषण प्रतियोगिताएं हुईं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य विषय ‘विकसित भारत-2047’ था। विद्यार्थियों ने राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अपनी कल्पना साझा की। छात्रों ने देश के विकास में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात की। विद्यार्थियों ने कहा कि विकसित भारत का सपना हर नागरिक की सहभागिता से पूरा होगा। उन्होंने स्वच्छता, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह ने बताया कि इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को देश के वर्तमान और भविष्य से जोड़ना है। उन्होंने विद्यार्थियों के विचारों में उत्साह और सकारात्मक सोच देखी।