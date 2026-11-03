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Hindi News ›   City & states ›   SDM inaugurated the shed built for milch cows.

दुधारू गायों के लिए बने शेड का एसडीएम ने किया उद्घाटन

Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
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SDM inaugurated the shed built for milch cows.
02jjrp08- बेरी ​स्थित ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गौशाला में सोमवार को नवनिर्मित शेड का उद्घाट
बेरी। ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गौशाला में सोमवार को एसडीएम रेणुका नांदल ने दुधारू गायों के लिए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया। गोशाला समिति के अध्यक्ष जयभगवान जांगड़ा ने उनका स्वागत किया और गोशाला की गतिविधियों की जानकारी दी।
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एसडीएम ने कहा कि गोवंश संरक्षण में सरकार के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। नए शेड से गायों को बेहतर आश्रय मिलेगा और उनकी देखभाल में सुविधा होगी। उन्होंने गोशाला समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वच्छता, चारे-पानी और पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की।
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इस अवसर पर सचिव नरेश कादयान, सूबेदार धीर सिंह, जितेंद्र शर्मा, चरण सिंह, जगवीर सिंह, पंडित ईश्वर, श्याम सुंदर शर्मा और रामधन शर्मा मौजूद रहे।
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